Como vivimos en la dictadura de la imagen, hoy es mucho más importante lo que se ve, o lo que parece que se ve, que realmente el contenido, la verdad detrás de la imagen, y eso cada vez me harta más. Podemos llamarla apariencia distraída entre lo que parece ser y lo que realmente se es, o simplemente llamarlo hipocresía. Ahí van algunos ejemplos.

Tenemos partidos políticos y sindicatos que se han desgañitado clamando contra la Reforma Laboral y que luego, cuando han tenido ellos que despedir a sus propios trabajadores, la han aplicado en todo su rigor.

Cuando se firmó el contrato de construcción de las fragatas militares en Cádiz hubo mucho ruido sobre la incoherencia de la Alcaldía al respecto de un discurso pacifista y la necesidad de dar trabajo a una de las comarcas con más altas tasas de paro de España, lo que no se dijo es que la mayoría de las empresas de fabricación de componentes militares se encuentran en Madrid, Cataluña y País Vasco. En la corriente de defensa de los animales, muchos entienden que cuidarlos pasa por humanizarlos, tratarlos como personas en lugar de escuchar sus verdaderas necesidades. Clamar contra los toros y tener luego a mi perro todo el día encerrado en un pisito de una gran ciudad. Eliminar los toros implica el abandono de las dehesas, que serán más propensas a sufrir incendios y enfermedades. El animalismo de salón otra vez vinculado a lo urbano progre, otra vez cuestionar un modelo de vida rural presente sobre todo en Extremadura y Andalucía. No soporto la hipocresía de los partidos en la oposición y la indiferencia para con los problemas de los más débiles cuando están en el Gobierno. No creo que eliminar a las personas de tres taquillas, sí tres, de las pocas estaciones de tren que quedan en Huelva, sea la apuesta por el transporte social de la España vaciada.

La nueva desigualdad que viene no será tan evidente como la de los señoritos y los jornaleros, la de los obreros frente a los empresarios, caminamos hacia un abismo cada vez mayor entre los territorios, pero claro, como no se le puede mirar de frente cuando se dice que se es progresista, lo llamamos "tener en cuenta las singularidades históricas".

Cuando veo la hipocresía siento que me quieren tomar el pelo y no soporto que pretendan hacerme creer que lo evidente es, en realidad, otra cosa.

Llamar por su nombre es el primer paso para poder cambiar lo injusto.