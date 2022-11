Hipocresía triunfal

La verdad es que, aunque hay diversidad de temas trascendentes para poder reflexionar sobre ellos: inflación, rebelión, sedición, malversación… rebajas de penas y liberación de delincuentes sexuales, ¿errores? Bélicos al verde de generar un conflicto mundial, vaivenes mediáticos en la información electoral USA, ofensiva insultante hacia la Judicatura por parte de "ilustrados" y contumaces en el error antes que en el ejercicio de la autocrítica, un Consejo de Ministros roto y disimulando su protagonismo en decisiones de trascendencia legislativa… para culminar con un Presidente que ante la avalancha de problemas que profundizan en el deterioro del Estado de Derecho, lo que hace es ponerse de perfil, no asume, ni exige, responsabilidades para no poner en riesgo su permanencia en el Poder y que le permita culminar su objetivo de "colonización" institucional total. Podríamos continuar, pero esa colocación de perfil presidencial no es más que un ejemplo de la hipocresía instalada universalmente en las grandes organizaciones de todo tipo y en las que solo importan los dígitos de cuenta de resultados final.

No valen ahora, con todo a punto de comenzar y, por tanto, con el proyecto culminado, las críticas ni las quejas por la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar. Todas las críticas al incumplimiento de los Derechos Humanos en aquel territorio no son más que un decorado camuflador de las intenciones de negocio millonario para la FIFA, disimuladas bajo el señuelo de un protocolo de comportamientos para los visitantes porque deben adaptarse a la cultura - lógico - del país, esperemos cunda el ejemplo a la inversa.

Y es que los dirigentes del fútbol mundial, profesionales de la codicia e intocables fuera de las legislaciones deportivas, al final, juegan con el ventajismo del mantenimiento de su "negocio" en base al sentimiento y las emociones de los aficionados, por lo que no encontrarán movilizaciones contra una designación que no debió producirse nunca.

Les importan, a esos dirigentes mundiales, mucho más el blanqueo del régimen y su divulgación ideológica que los miles de trabajadores fallecidos en la construcción de las estructuras en condiciones infrahumanas y, mientras, que investiguen los médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas…. Y técnicos, que hacer para que sus equipos no se resientan en la continuación de la temporada extraña que van a vivir y sufrir, no solo en lo físico sino, también, en lo psicológico - VAR mundialista incluido - ya lo veremos.

En fin. Habrá futbol de élite donde nunca debió ser; habrá éxitos y derrotas; un campeón en el campo; simulación de aficiones foráneas… pero un solo "ganador" definitivo, total, absoluto e hipócrita universal: FIFA y adláteres.