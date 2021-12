No sé en qué condiciones está el resto de la ciudadanía de este país, pero, quien firma esta columna, se encuentra hastiado; y, por dejarlo claro, hasta las gónadas.

Y no porque los medios no cumplan con su obligación, sino precisamente por la ingente cantidad de informaciones contradictorias. Uno lee un periódico u otro, escucha una emisora audiovisual u otra, presta atención a lo que dicen los responsables políticos que nos representan en el Congreso de los diputados o en los Parlamentos autonómicos -en función de si están gobernando o en la oposición-, y el resultado es una pura confusión: una refutación permanente, una lucha cainita por el poder, y, a los representados, o sea, a usted y a mí y a todos los demás, que nos den. No hay forma de saber cómo hemos de comportarnos en la calle, en familia, en grupos, en el trabajo… y sí, claro que estoy hablando de la pandemia y del escalofriante repunte que se nos ha venido encima en los últimos diez días. De pánico, vamos.

Sin embargo, a pesar de la evidencia de las cifras de nuevos contagiados, ingresados en UCI o fallecidos, que caminan en una línea ascendente hasta no sabemos dónde, de nuevo, resulta, que el presidente del gobierno del Estado reúne a la conferencia de presidentes el miércoles, y lo único que sale de tal conciliábulo es que debemos usar las mascarillas en la calle (con bastantes excepcionalidades), que hay que seguir vacunándose y poco más.

Por razones que no vienen a cuento, escribo este artículo en un consultorio. El lugar no importa. Las causas por las que estoy aquí tampoco. No estoy enfermo. La saturación de los consultorios y de los centros de salud, en lo que respecta a medicina primaria, es tan evidente, la falta de contrataciones de personal tan indiscutible, que, me abochorna escuchar a políticos manifestar que los sanitarios no quieren trabajar o se están escaqueando para fastidiar al sistema, o sea, a los que mandan o gobiernan. Vamos, que no hacen su trabajo en condiciones porque no les sale de la entrepierna y los van a investigar. ¡Qué poca vergüenza hay que tener!

El liberalismo que impera en algunas partes de nuestro territorio ha tomado la decisión de acabar con la sanidad pública y la está dejando morir, para que la privada se beneficie a costa de los impuestos de todos.

Los profesionales sanitarios merecen que se les trate con más respeto, no solo por parte de los políticos sino también de los pacientes, también.