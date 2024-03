Cuando una inmensa mayoría se suma a una corriente que piensa es relevante, o simplemente interesa aparecer, entonces todo se diluye. Pasado el ocho de marzo, algunos volverán a guardar el lazo violeta, como si fuera las cosas de la playa, arrumbado en el trastero, hasta el año que viene. Tantos días dedicados y tan poca dedicación a la causa que está detrás de estos días. Cierto es que no nos daría la vida para implicarnos en tantas causas como hay por las que luchar en este mundo, pero la de las mujeres está arrebatadoramente cerca y nos roza a toda la sociedad.

Algunos podríamos caer en el conformismo de pensar que, si en mi trabajo no hay brecha salarial o si en mi entorno no hay violencia, entonces, todo lo que se dice está interesadamente manipulado y exagerado por los grupos de influencia y presión. Es verdad que, en un tema tan sensible, podemos toparnos con un exceso de mensajes, y que se pueda caer en la tentación de leer sólo aquellos que corroboran nuestras ideas, en esa mesa camilla confortable para la mente de no atreverse a mirar más allá. A todos esos que no ven que la cosa sea para tanto, les invitaría a pasarse una tarde por uno de los cursos que alguna entidad realiza en colaboración con el Ministerio de Justicia como medida alternativa en delitos de violencia de género y escucharan lo que allí se habla, que se tomaran un café con alguna de las mujeres que viven en la calle, o que tienen problemas de drogodependencia sobre su experiencia de vida. Seguramente en ese momento entenderían porqué es necesario contar con recursos de orientación, acogida, escucha, acompañamiento o apoyo “sólo para mujeres”, como tanto se quejan algunos.

Vivimos en la era del relato, y éstos pueden retorcerse a gusto de cada grupo de interés, pero existen realidades que no son opinión; son estadística, son expedientes y son causas judiciales. El tema es lo suficientemente importante y urgente que no debería ser objeto de discusión política, lo que es el primer paso para que la sociedad acepte que existe. Si no se acepta que tenemos un problema, difícilmente se podrá trabajar para afrontarlo. Luego ya se podrán discutir qué medidas son más acertadas o prioritarias, y, como en todo lo importante, que exista un liderazgo claro de las administraciones públicas, pero que cuente con la sociedad civil organizada, y, sobre todo, que se evalúe y revise constantemente. Hace falta.