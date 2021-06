Habilidades propagandísticas

No queda más remedio que insistir en las más que conocidas "habilidades" lingüísticas y propagandísticas del entramado monclovita y que, aunque cumplan sus objetivos, de índole personal, casi siempre, no se traducen en una gestión eficiente del bienestar general. Y es así porque además de lo personal, la pretensión de romper el sistema concebido en la Constitución del 78 y convertirnos en un modelo autocrático, aunque permanezca el señuelo democrático que impida el rechazo de la UE, a sabiendas de que esta hace la vista gorda a lo que consideren asuntos internos españoles.

La herramienta está clara y bien definida en multitud de textos. El uso del lenguaje con terminologías agradables de oír, explotación de la emotividad por encima de la veracidad, sistematización del manejo de los eufemismos, priorizar el relato sobre la argumentación racional… en este marco, influir en una sociedad donde el bulo, los rumores, las contradicciones, rectificaciones, etc.… terminan aceptándose como verdaderos.

Ya no valen más que los equipos expertos en el diseño de las propagandas que coyunturalmente generan rendimientos de opinión, al tiempo que se difuminan las malas noticias de manera que no es demasiado complicado la construcción del relato conveniente cimentado en la llamada posverdad con el objetivo de "domesticar al rebaño desconcertado" como afirmaba el nada dudoso en el terreno del pensamiento de la izquierda Noam Chomsky. Resulta curioso que, en una gran parte, lo reseñado - que es aprendido y estudiado por ser quien suscribe - es el diseño estratégico seguido, desde hace muchos años, por los gurús electorales republicanos en USA. ¿Incoherencia? Pues bien, si hacemos una traslación aquí, podemos comprobar como se aludía a comités de expertos inexistentes, falta de necesidad en el uso de mascarillas que acabaron como obligatorias - de cifras y estadísticas, mejor no hablar - negar, por insomnes, coaliciones luego abrazarlas, reiteración de Concordia, magnanimidades… para el presente, pero no para la Historia, negar el indulto al delito de corrupción, pero sí ordenarlo para malversadores independentistas por ¿utilidad pública? Y no se les indulta de la inhabilitación para desempeño público, cuando todo apunta que se sentará alguno en la mesa de negociación. Mientras, siguiendo la senda emocional, retiramos la mascarilla, reducimos el IVA a la luz, camuflaje casi perfecto para la puesta en marcha de la Ley, de Eutanasia con perfiles inconstitucionales. Por fin, decir que lean: Morderse la lengua: corrección política y posverdad, libro de Darío Villanueva y de cuya lectura, no solo he aprendido, sino que da sustento a algunas consideraciones de esta columna de hoy.