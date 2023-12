En una semana se han abierto tres grietas en la fortaleza que aparentaba ser la segunda legislatura de Juanma Moreno (la de la mayoría absoluta). No todo es triunfal y brillante como pretende su amplio y poderoso aparato de propaganda.

La primera la ha abierto él mismo al subirse el sueldo un 18,8%. Pasará de algo más de 71.000 euros anuales a algo más de 87.000. Los demás altos cargos de la Junta también percibirán aumentos, aunque inferiores. No quiero hacer demagogia: aún me parece poco salario para un puesto de trabajo como el que tiene. De hecho, era el segundo presidente de comunidad autónoma peor pagado. El problema es que se lo sube él por decreto y en este momento, cuando muchos andaluces pasan serias dificultades para llegar a fin de mes y sufren problemas graves cuya solución corresponde a la Junta, y no se arreglan.

Por ejemplo, la asistencia sanitaria. Es la segunda grieta, evidenciada por la dimisión, o el cese, de los dos cargos más relevantes del organigrama de la Consejería de Salud, el viceconsejero y el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Los dos han fracasado en su gestión, ya que la Atención Primaria ha colapsado en diversos territorios y las listas de espera para ser intervenidos o atendidos por especialistas desesperan a cientos de miles de pacientes. Miento: los máximos responsables no son los dos citados, sino la consejera, Catalina García, que extrañamente no dimite ni es destituida, pese a que el deterioro del sector sanitario, que viene de la época del PSOE, no se corta en ésta.

Tercera: las crueles verdades del Instituto Nacional de Estadística. Sus datos relativos al año 2022, publicados ahora, indican que el Producto Interior Bruto por habitante (riqueza per cápita) alcanzó los 21.091 euros, una cifra histórica, con subida del 9% con respecto al año 2021. ¿Entonces? Pues entonces... que las demás comunidades autónomas también crecen, y el resultado final es que en PIB per cápita de Andalucía se instala en la cola de las comunidades por tercer año consecutivo. Nos quedamos en el 74,9% de la media nacional, superados incluso por antiguos compañeros de adversidad, como Extremadura y Canarias. Convergemos menos que en 2004.

Así que menos lobos y menos triunfalismo. Hemos mejorado con Juanma, pero no tanto como se dice. No ha cambiado tanto con respecto al PSOE. Con menos impuestos y sin escándalos, eso sí.