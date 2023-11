Metidos ya de pleno en periodo navideño, como todos sabemos, se comprimen las agendas para comer con todo aquel que no ves ni hablas en el resto de meses del año. Y no precisamente para comer fruta, como Ayuso, y sí mis papas con chocos.

Una vez cerrado, por fin, el duelo de La Palmera, el concejal de Cultura no tiene mejor idea que la de comunicar a la población que estas navidades habrá nevada en Huelva. Como la mancha de la mora, con otra… pues lo de Bernarda, con una buena nevada, y todos contentos.

Yo voy a prepararme, y a añadir a mi carta de sus Majestades de Oriente, además de una zodiac, por posibles inundaciones, y la motosierra, una tabla de snowboard y unos esquís. Deseando estoy de estrenarla tirándome por la Cuesta del Carnicero, ¡y que sea lo que el concejal quiera!

Dado el caché que anda cogiendo el chungalismo, el pasado jueves se me planteó la disyuntiva de asistir y representar al chungaleta en los Grammys, o ir a la gala de los 40 años de Huelva Información. En mi cabeza no había lugar a duda: dónde mejor que junto a la Pinta, la Niña y la Santamaría, respirando aires Colombinos e hidrógeno verde.

Disfruté de Huelva en estado mayúsculo, y no me arrepentí de mi elección pues cambié a Rosalía por Petronila, a Maluma por Perico Rodri… De negro y muy elegante para la ocasión, como siempre, Pilar fue la primera en tomar la palabra en el atril y la única que pude prestar atención, pues durante el saludo de Pilar Miranda me comí un paquete de pistachos, pegué dos bostezos y di un ligero cabezazo. Le siguió el presidente de la Diputación, David Toscano, momento que definitivamente me remató. Cuando vi que se sacó dos folios bien doblados del bolsillo, se mascaba la gran tragedia… aquello iba a ser igual de largo que una levantá de Afri de recogida. Durante aquel, creo, corto espacio de tiempo que pudo durar mi letargo, me venían lejanos acordes por tientos de un piano muy bien tocado, pero el aroma de la cuna del Hidrógeno Verde de Palos, que recordaba Carmelo Romero, me fondeó de nuevo en los benditos Lugares Colombinos.

Me desperté y solo quedaba junto a algunos técnicos de Proinso. Volví a la vida con un una copa de blanco bien fresco, y con manjares de la tierra que ya los quisiera haber olido Maluma en los Grammy. Ese boquerón y ese choco… esa bellota vetada bien emplatada con exquisita precisión… esa coca de postre de Ayamonte… Gloria bendita.

Mi más sincera enhorabuena a los trabajadores que han pasado a lo largo de estos 40 años por Huelva Información, los cuáles han contribuido a que El Huelva sea hoy algo tan nuestro.