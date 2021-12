Dar las gracias se está convirtiendo en un acto de trasgresión, me refiero a las gracias sinceras, las que valoran lo que otra persona ha hecho por ti o por los demás. Como en tantas otras cosas, caminamos hacia una fachada de aparente educación y respeto que dura lo que dura el haber conseguido el objetivo, porque si se produce alguna contrariedad, o simplemente nos sentimos ofendidos, poco tardamos en perder las formas. Si algo tiene el estado de incertidumbre permanente en el que nos encontramos desde hace ya casi dos años es el de recrear cierto infantilismo emocional. Cualquier cosa, por pequeña o irrelevante se convierte en una ofensa que no estamos por la labor de tolerar, exigimos perfección y respeto hacia nosotros, cuando el ser humano anda muy lejos, gracias a Dios, de ser perfecto. No soporto a los perfectos e irreprochables, muchos guardan horrores en su sótano.

Dar las gracias a todas las personas que hacen algo por los demás, da igual si lo hacen desinteresadamente o por un sueldo, hay actos que no están pagados, y no son sólo aquellos que salvan vidas o actúan rápido en situaciones de emergencia, hay muchas cosas que son tremendamente importantes aunque parezcan simples. Mientras escribo estas palabras, es aún muy temprano, observo desde mi ventana cómo una persona está limpiando el portal de enfrente. Limpiar, cuidar, atender, profesiones tan denostadas en la escala social y que tan imprescindibles resultan. Valoro sobremanera a aquellos que trabajan de noche, que velan cuando los demás dormimos, veo un esfuerzo muy grande en aquellos que nos dicen, de alguna manera: déjate caer, descansa, que yo estoy pendiente. Imaginar por un momento una vida desconfiada y en permanente alerta nos agotaría.

Dar las gracias es también aceptar el error que pueda haber cometido la otra persona y no regodearse en el fallo, hay expertos de estar "a la que salta" lo que me parece un desperdicio de vida.

Dar las gracias a todas aquellas personas que estudian, inventan, se sacrifican, desde lo más simple a lo más complejo, para que la vida siga adelante. Imaginar un mundo donde la gente renunciara a avanzar sería el principio del fin. Estamos acabando un año que pensamos no viviríamos nunca, y hemos llegado hasta aquí, con más consciencia de lo verdaderamente importante y con mayor fe en que sólo pensando en que el bien para todos es lo que nos protege. Nos merecemos un GRACIAS.