Gracias, Xanty

No voy a ejerce de crítico gastronómico. Sería un atrevimiento por mi parte y la verdad es que no aportaría nada más que me encantó lo que comimos. Es verdad que la nueva aventura de Xanty Elías es una auténtica experiencia. Así las viví en el Acánthum y la hemos vuelto a disfrutar Eva y yo en una tarde que amenazamos con repetir. Huyo de quienes sientan cátedra hablando de texturas o matices, así como de quienes se empeñan en decirme lo saludable que es tal o cual ingrediente sin dedicar ni un segundo a comentar lo rico que está. ¿Por qué demonios se vende la quinoa como un sustituto del arroz? y ¿por qué hay que sustituir al arroz?; ¿qué gracia le han visto al brócoli? ¿Por qué alguien sigue comiendo tofu y le echan aguacate a todo? ¿Qué pasó con las bayas de goji que iban a revolucionar la comida o con las latas de gusanos que se vendían en grandes superficies? No crean, que se me ocurren algunas chorraditas culinarias más con las que amargarles el artículo, pero no va por ahí.

La verdad es que Xanty tiene una cabeza que para mi la quisiera. Su finca Alfoliz, es otro ejemplo de alguien quien no puede disimular que le encanta lo que hace, que lo hace bien y que hace disfrutar a todo aquel que lo comparte. Una gozada, vamos. Pero a lo que iba es a la defensa del talento. A alguien que tiene una estrella Michelin y se pone un delantal para hacer lo que hizo durante la pandemia, o imparte clases a los chavales para que sepan y disfruten lo que comen y lo cambia todo para volver a recordar, creo que no tenemos palabras para agradecérselo. Es esa iniciativa, originalidad y, hasta si me lo permite, genialidad, la que tenemos que valorar como se merece. Estamos rodeados de mediocridad en casi cualquier sitio al que dirijamos la mirada y cuando alguien se escapa de ella, es para aplaudirle y quiero hacerlo con un tipo al que, sinceramente, creo que no le reconocemos el mérito que tiene.

Me parece que no lo pretende, pero nos da una lección permanente y es la de aparcar en la orilla quejas y protestas y arrimar el hombro para hacer lo que mejor puedes aportar a tus semejantes. En su caso cocinar, pero vale lo mismo para despachar una barra de pan, conducir un autobús o simplemente cruzarte en el portal con una persona y que te devuelva el saludo. Tal vez sean detalles sin importancia, pero a un servidor le parece primordial que intentemos todos hacer lo mejor posible nuestro trabajo y ayudar a que quienes nos rodean hagan mejor el suyo. Puede parecer muy simple, pero empecemos por ahí. Es probable que el viaje sea más largo de lo que parece, pero sin duda que el trayecto merece la pena. Y todavía más, alejémonos de quienes buscan peleas, odios y malos rollos. En serio, no merece la pena ni siquiera estas cuatro líneas que les dedico.