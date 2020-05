Gracias, Peto

Lo malo de hacerse mayor, es que la vida a tu lado corre tanto como tú y aunque a veces el espejo te devuelva algo que no estaba ahí como lo recordabas, que eras rubio y no cano o que esa arruga no estaba así ayer, de vez en cuando el día a día te recuerda que no eres sólo tu el que se empeña en ir demasiado deprisa, que el tiempo pasa para todos y a veces, las cosas no están como uno siempre quisiera que estuvieran.

Esta semana la acabé devastado. Mi tío Peto, se quedó en el camino. Era una de esas personas que no merece morir nunca. Lo he recordado como siempre fue, como siempre estará conmigo porque así era y así quiero recordarle. Me quedo con esa sonrisa; esa incapacidad de tomarse la vida demasiado en serio; ese darse a los demás, a su gente, a su barrio, a su pueblo; esa manera de ser que te hacía estar cómodo a su lado. Forma parte de mi vida, de cómo soy y así se va a quedar.

Desde que supe que ese pedazo de corazón que tenía no pudo seguir su ritmo, le he vuelto a ver a mi lado. Le he escuchado llamarme "sobrinito" no sé cuántas veces. Le he vuelto a ver bailar; él era el alma del grupo de danzas Edurre de Basauri, donde coincidieron mis padres y donde siempre he pensado que se puso la senda que a uno le ha traído hasta aquí. He vuelto a verle recibiendo el reconocimiento de los suyos y la cosa de internet me ha traído una imagen suya, txapela roja y mirada al frente en el 60 aniversario de su creación, todos ellos con Peto al frente. Recuerdo verle entrar en casa de mi abuela vestido de Olentzero, ir desde la sala a la cocina a coger uno a uno, los higos que le traía mi aita y que le volvían loco; "están de la órdiga", decía, o el "jopé, jolines, mecachislá" que le salía del tirón.

Hay una escena que no podré olvidar. Cuando la abuela reunía a todos sus hijos a comer y eran nueve, mi hermano y yo nos pegábamos por estar al lado de Peto. Éste me preguntaba: "¿te gustan las gambas?". Ante mi afirmación, me mandaba al otro lado de la mesa para que no le quitara las suyas. Las anécdotas de una vida más complicada que la nuestra, hacían que me pasara las horas riendo. Esta semana la vida me ha dejado sin Peto. Los nueve hermanos están juntos ahora, pero no necesito mirar una foto para recordar a cada uno de ellos. Sólo quería darle las gracias por haberme acompañado en esta vida. Espero tardar mucho en volver a verles, pero quiero decirle a Peto que me espere y, sobre todo, que me guarde un sitio a su lado. Quiero volver a oírle reír. Eskerrik asko, Peto. Goian bego.