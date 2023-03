No, no les voy a hablar de literatura ni de la pérdida de Cuba y Filipinas. Pero sí ha llovido desde la fecha marcada: han pasado la LOGSE, la LOCE, la LOE, la LOMCE y ha llegado la LOMLOE. Eran los tiempos de EGB, BUP y COU, y cuando la Selectividad se llamaba Selectividad y punto. Y todo este viaje remoto surge por la convocatoria del pasado sábado de reunir a la promoción de quienes hace 25 años abandonaron las aulas del que fuera su colegio, el Colegio Colón de los Hermanos Maristas. Mi promoción. Mi colegio. Mis compañeros.

No pude asistir porque dio la casualidad que me coincidía con un evento familiar, pero alguien tuvo la genial idea de hacer un grupo de WhatsApp al que se fue agregando un largo listado de números desconocidos, con cuarenta y dos o más alumnos por las tres clases que había ya se pueden imaginar. Esto dio lugar a una especie de prueba de scape room donde había que unir las fotos de perfil con nombres de adolescentes del siglo pasado. Además, los asistentes in situ al acto comenzaron a subir fotografías de aquel día. Los rostros de ahora sentados en las aulas de antes, en el patio del colegio, en su capilla, o en lo que fue el gallinero del salón de actos. Todo un flashback de emociones. El anecdotario sobresalía por mi mente y a mis hijos no dejaba de darles la tabarra: ahí no sé qué y allí no sé cuánto. Éste hizo tal trastada, recuerdo que... Todo por un grupo de WhatsApp, bendita tecnología. Cuando estudiábamos habría sido ciencia ficción de la más absoluta pues nuestras clases de informática se basaban en el MS-DOS, con su conjuro maldito del format C:, y en guardar los trabajos en disquetes de tres y medio.

El tiempo avanza y nos empuja, aunque quien les escribe no tenga la sensación de que por él haya pasado este cuarto de siglo. Tal es el devenir. De aquel numeroso grupo, uno mantiene la amistad y el contacto continuo con algunos, con otros es más esporádico, hay rostros con los que te cruzas y resuenan, y gente de la que no volviste a saber y ahora reaparecen en la pantalla del teléfono móvil como un milagro. Personas que fueron importantes en un trayecto de la vida. Amistades fuertes que se fueron deshilachando. Compatriotas de risas. Ejército de los primeros juegos en el simulacro de la vida. Compañeros. Por eso nos preguntamos qué hacen o han hecho, cómo les va o dónde andan, y nos asaltan las ganas de quedar, charlar y rememorar. Porque están en los cimientos de lo que somos. Y lo que fueron, serán.