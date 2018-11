Hoy se cumplen 43 años de la muerte del general Franco. Cuando ya esta fecha pasaba desapercibida para una mayoría de españoles, hay quienes están empeñados en que no lo olvidemos. Hoy hay en España más franquistas que hace cinco o seis años gracias a que sus enemigos no cesan de nombrarlo y renombrarlo. Los jóvenes nos preguntan a los más mayores, se zambullen en internet y resulta que a no pocos les cae bien el personaje. ¡Qué cosas! Los que lideran esta imbecilidad siniestra de pasear sus huesos por España sin saber dónde dejarlos, como si de Felipe el Hermoso se tratara, se han dado cuenta de que han levantado al ogro y le han dado vida. Ante tamaño despropósito han decidido cortar por lo sano. Quieren hacer desaparecer a Franco de la historia de España por ley. Esta es la francofagia. Me explico. Hace unos años visité una exposición fotográfica impagable, que recorrió buena parte de Europa, que se titulaba Stalinfagia. Era una demostración visible de los métodos del mayor criminal en serie de la historia, el camarada Stalin. Cada día caían en desgracia ante el monstruo unos cuantos camaradas, amigos y compañeros en las tareas de asesinato, robo y muerte por hambre de ciudadanos rusos. Cuando un dirigente era señalado como traidor por el canalla, acto seguido se procedía a matarlo, a arruinar a su familia y a hacerlo desaparecer de la historia del régimen soviético. Sus biografías eran arrancadas de los libros, sus escritos eran quemados y sus fotografías eran borradas de las hemerotecas, sobre todo si en alguna aparecía junto al tirano. A esto le llamaron los autores de la exposición la Stalinfagia.

Aquí y ahora asistimos a la Francofagia. No es Franco el que devora sino sus enemigos. Quieren alumbrar una ley, que ya ha sido denunciada por decenas de catedráticos, académicos, escritores e intelectuales, de muy distinta condición ideológica, como una ley totalitaria que amenaza gravemente el orden democrático. Quieren que Franco no haya existido. Quieren arrancar 40 años de la vida de España de los libros de historia. No se podrá decir una sola palabra que pueda interpretarse como laudatoria del régimen autárquico de Franco. No existió o absolutamente todo lo que hizo fue malo y perverso. Con estos tiros están disparando por elevación contra la Constitución de 1978 que nace de la auto demolición del régimen franquista. Peligrosa ley esta de hacer desaparecer a quien es contrario a tus ideas y proyectos. Hoy es Franco, mañana es Isabel la Católica y pasado Cristóbal Colón. Hoy son los muertos. ¿Y mañana?