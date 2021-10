Fotos en los estantes

Ayer fui al supermercado y, perpleja y asustada, vi muchas estanterías prácticamente vacías. Me dijeron que, desde primeras horas del viernes, la gente estaba comprando desaforadamente porque había un puente por delante y muchos acababan de cobrar, y era imposible reponer las carencias en pocas horas. No se preocupe, señora, esto es como lo del papel higiénico cuando el confinamiento, la semana que viene estará resuelto.

¿O quizás no? ¿Y si ya estamos empezando a sentir las consecuencias de esa crisis de suministros de la que llevan tiempo alertándonos? ¿Y si lo coyuntural se convierte en normal? La lista de productos que escasean cada vez es más amplia y la cosa va para largo, resetear el sistema lleva su tiempo. Así que las explicaciones del encargado del supermercado no calmaron mi incertidumbre. En Inglaterra están cubriendo con fotos los estantes para esconder la falta de género. Ellos tienen más problemas que nosotros por lo del Brexit, se dice, pero resulta que en el gran mercado global ya no hay un ellos ni un nosotros: si la cadena se para, lo hace para todos. Últimamente se detiene a menudo: inundaciones, huracanes, escasez de materias primas, subida de costes energéticos y, de remate, una pandemia. A medida que el cambio climático avanza existen más posibilidades de que ocurran sucesos extremos y, por tanto, de que los suministros se interrumpan. De que se interrumpa, en fin, nuestro modo de vida.

¿Qué haremos entonces, cuando nuestro privilegiado Primer Mundo sufra el desabastecimiento crónico de los países empobrecidos? Habrá gente con dinero y con ganas de gastarlo que no tenga dónde ni cómo... ¿Será ese el principio de una revolución? Pues estaremos tan ocupados en sobrevivir que ni pensaremos en ello. Precisamente mañana se inicia la Cumbre del clima en Glasgow y las expectativas están bajo mínimos. Ya no es cuestión de avanzar en acuerdos vinculantes, sino de cumplir los anteriores. No les aburriré con datos, pero antes de fin de siglo vamos camino de achicharrarnos vivos. Para entonces la biodiversidad estará tan diezmada que pingüinos, tortugas o abejas formarán parte del recuerdo. ¿Colocaremos fotos en los estantes de todo el planeta para disimular su desaparición? Estoy convencida de que en esta otra cadena global sí podemos intervenir los ciudadanos, y no solo sufrir con indignación la ceguera de nuestros gobernantes. Pero eso ya es tema de otro artículo.