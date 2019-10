Y Fiona llegó a Huelva

En marzo de 2016 escribí en estas mismas páginas, en un artículo titulado Una fotografía de 1929, que "la principal tarea que hoy tiene la Asociación Huelva-Nueva York (AHUNY)… debe culminar con la instalación de un excelente Museo de Arte Americano en Huelva. Todos estamos invitados a embarcarnos en esta apasionante aventura". En los tres años transcurridos desde entonces, cuando se cumplen noventa de la inauguración de la espléndida estatua de Colón en la ría creada por Gertrude Whitney, la ilusión de entonces continúa intacta, alimentándose de hechos concretos que pueden hacer ver aún lejano el ambicioso objetivo de conseguir el Museo y, con él, la concreción de la vocación iberoamericana de Huelva, pero que constituyen pasos significativos en la dirección acertada. La llama está más viva que nunca.

En la pasada primavera, para conmemorar el aniversario citado y con las miras puestas en el centenario del monumento, la AHUNY invitó a visitar Huelva a Fiona Donovan, biznieta de la escultora Whitney y descendiente así mismo de Washington Irving, quien hace doscientos años visitó los lugares colombinos y despertó en los estudiosos norteamericanos el interés por la gesta de los navegantes que acompañaron al marino genovés. No hay exageración alguna en la afirmación de que Fiona quedó cautivada por Huelva y por la constatación del efecto catalizador que la figura de su bisabuela causa hoy entre los descendientes de aquellos onubenses que vieron crecer día a día la imponente figura del almirante. No se cansaba de contemplar esta desde distintos puntos de vista, incluido el que ofrece desde la ría, en paseo propiciado por el Puerto de Huelva. Pero seguramente lo que le llegó más hondo fue el afecto que le trasladaban los integrantes de la AHUNY, que la hicieron sentirse una más entre ellos.

Hace unos días, Fiona Donovan ha escrito un extenso artículo en The New York Times, en el que relata su experiencia onubense, con elogios muy cálidos a la acogida que recibió. Se ha dicho que lo que no aparece en TheNew York Times no existe. Lo cierto es que el diario más prestigioso e influyente del mundo ha dedicado un espacio muy amplio a la conexión americana de Huelva. Lo deseable ahora es que la percepción de esa conexión como parte principal del alma de estas tierras y una de las claves de su futuro se convierta en una prioridad para los ciudadanos y sus representantes.