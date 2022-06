Fin de curso

ALLÁ por mediados de septiembre dedicaba este hueco al inicio del curso escolar y resulta que ya está terminando. El jueves se cerrarán 175 días lectivos que han pasado a toda velocidad, aunque, más que como un cohete, ha sido una montaña rusa con picos de COVID. “¿Te acuerdas de la mascarilla obligatoria o de las ventanas abiertas de par en par durante el invierno? ¡No había excursiones ni actividades! ¡Los grupos-burbuja!”. Conceptos que, por suerte, forman parte de una conversación en alguna realidad paralela o en una galaxia muy muy lejana. Ahora quedan los últimos retoques y el curso estará finiquitado; se nota en el ambiente alrededor de los centros educativos, con ya algunas ausencias pre-vacacionales y autobuses que se llenan de chavalería dispuesta a realizar una actividad extraescolar programada para estas jornadas finales. Temarios acabados. Exámenes ya en su mayoría concluidos. Y casi ninguna tarea para casa. A falta de notas, buenas son las mañanas joviales y las tardes libres. Se otea un verano de asueto estudiantil donde perder la costumbre del invierno.

Por los grupos de WhatsApp de las familias se gestionan detalles para tutores y tutoras. Hay todo un estudio de mercado de regalos a docentes en la galería de los móviles, dejando atrás las consultas por tal o cual actividad o cuándo caía el examen de determinada asignatura y cuáles eran exactamente sus contenidos: “¿Alguien puede pasar fotos de las páginas que entran, que mi hija/o se ha dejado el libro en clase?”. Ahora se habla de verbenas, de fiestas final de curso, de graduaciones. Todo jolgorio es poco. Cada etapa se celebra, y no me parece mal, aunque yo no me puse nunca una beca, esa prenda que parece de juguete mal acabado, al menos en propiedad (únicamente un instante para la fotografía de la orla universitaria, que pasaba de compañera a compañero, violando cualquier protocolo sanitario contemporáneo). Hoy, quien menos, se gradúa en la guardería, infantil, primaria y secundaria. Sólo empato si cuentan las graduaciones de la vista. Pero es que es así, la vida es una excusa para el banquete. Y superar un curso, lo mismo. Hemos llegado. Fase superada. Globos, fieltro y música. Fiesta. Bien pensado, deberíamos guardarnos parte de esto para el próximo comienzo académico, para cuando toque arrancar motores una vez pasado agosto, y recordar que, aunque haya cuestas y avatares, habrá una promesa de deber cumplido y mochila guardada.