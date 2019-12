Aun así, ¡Felicidades!

Por más que lo intento resulta muy difícil en estas fechas, donde gustaría escribir sobre amistad, solidaridad, convivencia, reencuentros, fraternidad, convivencia, reencuentros, fraternidad, caridad, cercanía entre personas, buenos deseos, familiaridad… hay quienes se empeñan en que la actualidad nos lleve por los caminos de siempre y no haya lugar para la "paz a los hombres de buena voluntad". Claro que este lema no va con quienes no llegan más allá del solsticio de invierno. Lo cual, no obvia el respeto a otros librepensadores mientras estos tengan la misma consideración hacia quienes piensan distinto a ellos.

El problema es que mientras haya alguien con máximas responsabilidades políticas que tenga prisa por cumplir sus objetivos individuales -Investidura antes de final de año-, lo que ha obligado al Rey a cambiar el tradicional mensaje navideño o utiliza la venganza, absurda pues se ha vengado contra la gestión de alguien de su propio Gobierno, para castigar a sus adversarios políticos, tanto de enfrente como de dentro de su partido. Ciertamente, la evidencia de las actuaciones nos dice que vierte en Andalucía, el "doctor cum fraude", toda su gallardía en la misma proporción que le falta valentía para afrontar situaciones similares a la nuestra en otras CCAA, y no cito a Cataluña, porque aún en el uso de la libertad de expresión, la terminología sería mucho más agresiva.

La cuestión es que el apocalipsis anunciado tras el 2-D del pasado año y no cumplida, ni visos de ello, hay que obstruir a pesar de la herencia envenenada que dejaron y castigar a las comunidades no afines y a la décima de desviación económica que por responsabilidad patrimonial tiene que asumir Andalucía, le va a seguir el problema del agua en Murcia… mientras, nos tenemos que tragar el "cazón con papas", expresión del exconsejero de Hacienda respecto al Presupuesto 2020, para descalificarlos, cosa natural en quienes acostumbraban al consumo de mariscos -cadmio incluido- gin-tonics… lo demás ni lo cito, ustedes lo saben. Pues bien, hemos pasado años escuchando que los "recortes" eran culpa de Rajoy y hoy ya sabemos, si se recorta, quienes son los responsables, tanto los sanchistas de Madrid, como los de aquí por no rechazar tan burda y envidiosa venganza. Adelantándome, tengo la esperanza de que esta puñalada a los andaluces, no suponga la pérdida del PET - TAC anunciado para Huelva en el próximo año. En caso de suceder, ya saben paisanos míos, la culpa es de Sánchez y su pupila Montero. Sí, la de las fusiones, listas de espera, vacunas perdidas… es solo un ejemplo. Así, incluso, ¡felicidades! para todos.