El 'Fast love' o 'amor chatarra'

Mi abuelo era de campo. Un hombre rudo, a la vez que educado, trabajador incansable de los de antes. Un padre de familia entregado que solo veía a sus hijos por las noches, después de las largas jornadas de trabajo, pero que nunca le negó a ella un halago, un beso, una palabra de amor, un gesto de cuidado… mi abuelo quería a mi abuela y la adoraba como su tesoro más preciado. Y la quería tanto que en su vejez, recuerdo cómo solía soltar una lagrimilla cuando hablaba de su amor y del pasado. Pasaron hambre, tuvieron 5 hijos y él se seguía acordando de Matilde como la mujer de ojos de gato que lo enamoró hasta el final de sus días. "Si volviera a nacer, volvería a casarme con él", nos contaba orgullosa mi abuela. Y ese era el amor con el que yo siempre he soñado.

Un amor constante, que se reinventa, cambia, se disfraza y viaja, pero que se mantiene firme con los años. Eso es, o era, la idea de amor con la que me crié, pero que, por desgracia, no he comprobado. Más bien, el amor de hoy día se parece más al amor chatarra que al de para toda la vida. Me explico. No es que no queramos enamorarnos, quizás queremos hacerlo más, y encima, más rápido. A toda prisa y a marcha forzada. Como hacemos con la vida, pasando por ella a toda pastilla, sin pararnos a saborear, a degustar y a sentir lo que nos regala. Pues eso nos pasa con el amor en los últimos tiempos.

Buscamos una pareja por catálogo en un sitio llamado Tinder o Grindr, hacemos match, nos agregamos a Instagram, charlamos 5 minutos y quedamos. Y si congeniamos, volvemos a quedar y a la tercera cita, nos enamoramos. Una semana después planeamos un viaje. Nos vamos y al mes, nos desencantamos. "No es lo que busco". Ruptura. Y a otra cosa. ¡Y pensar que mi abuelo tardó en enamorar a mi abuela años! ¿Será el tiempo la causa de los desengaños? ¿Será que nos apresuramos tanto en amar ya, deprisa y a toda marcha que no sabemos valorar a quién nos estamos encontrando? ¿Cuántos batacazos nos damos por correr tanto?

He leído que hoy se lleva el fast love o amor chatarra. Ese al que nos aferramos cuando más vacíos estamos. Al que acudimos por inercia, ese que es humo, que se lo lleva el viento.

El amor verdadero va ganando terreno con los años. Se alimenta de la compasión, es tierno, altruista y sincero. Fomenta la negociación y el diálogo, te da alas, te hace brillar y jamás te lleva a su terreno. El amor verdadero era ese que tenía mi abuelo. No uno de Netflix, ni de apps, ni de conciertos. Uno que requiere tiempo. Un amor del bueno.