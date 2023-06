Es hartamente conocido y reconocido el dicho que manifiesta la clara evidencia de enseñar “que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio”. Esto es algo que la señora Guardiola debería haber sabido para ahora sentirse con toda la autoridad necesaria para actuar y no caer en flagrante incoherencia con los postulados preconizados desde las altas instancias de su propio Partido. La aspirante a presidir Extremadura “sin haber ganado las elecciones”, pretende conseguir la cuadratura del círculo con el aditamento de haber resucitado –nunca mejor dicho– el cadáver político de su verdadero adversario ya camino de una metafórica auto necropsia por su anunciada retirada y vuelta al ejercicio profesional de la medicina forense, por su obstinación en mantener los efluvios del discurso anti Vox propio de un cansadísimo obsoleto y caducado. En la precampaña, quizá confiada en las tendencias demoscópicas, afirmaba que sus líneas rojas pasaban por no gobernar nunca con Vox, pero resulta que los extremeños han decidido otra cosa y los endemoniados le son imprescindibles para conseguir su objetivo presidencial. Visto esto, y para evitar no tener que repetir las elecciones, no bastan los señalamientos ni las acusaciones de feudalismo a los demás, por mucho que sea legítima su aspiración de gobierno en solitario, así como tampoco esa especie de oxímoron que supone afirmar: “En el PP caben todas las sensibilidades, pero no Vox”. No estoy defendiendo a Vox, y estoy criticando la obstinación de Guardiola a la que, al parecer, le caben sensibilidades podemitas, independentistas, socialistas... Con lo que no solo pretende eludir su responsabilidad sino achacarle al de en frente la posible repetición de las elecciones, al tiempo que se mantiene insensible ante quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacer la presidenta, lo absurdo inexplicable cuando el carácter constitucional de su teórico socio de apoyo, a día de hoy, está totalmente contrastado, matices programáticos al margen. No, señora Guardiola, no juegue con el fuego que es una repetición electoral, máxime en un feudo históricamente socialista pues una segunda oportunidad al señor Vara es una irresponsable temeridad, además de innecesaria. Sea un poco más pragmática y menos extrema pues no hacerlo puede serle perjudicial. Vox tiene poco que perder y usted puede perderlo todo y de ser así, le aseguro –ojalá me equivoque– una confrontación con Génova, y puestos a ser rotundos, siga las directrices marcadas y solicitadas por Feijóo: que gobierne la lista la lista más votada, y precisamente no es la suya. Eso se llamaría coherencia política salvo que resulte usted tan extremista como considera a los demás, y mucho me temo que sea así. Y le hago una pregunta no retórica, como se dice ahora: desde la perspectiva del respeto a la Constitución, ¿tendría hoy día sitio el señor Fraga en un Gobierno no presidido por usted? Piense en los extremeños antes que en usted.