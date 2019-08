Si yo dijera que me parece bien la campaña de la Junta de Andalucía contra los malos tratos en la que se lanza el mensaje de que las víctimas pueden rehacer su vida, enseguida se me situaría en la órbita de los partidos que sostienen el Gobierno andaluz porque si no es así, lo que toca es ir, como se dice por aquí, "a degüello" contra la campaña.

Si yo alabara la decisión del presidente del Gobierno en funciones de situar la crisis climática en el centro de la agenda política se me etiquetaría como socialista. Si criticara el espionaje por parte de las cloacas del Estado hacia Pablo Iglesias o defendiera la República, la nacionalización de sectores como el energético o la celebración de un referéndum en Cataluña quedaría encasillado como podemita, bolivariano, independentista y abertzale.

Eso es así. Y más aun. Si leo El País, sociata; si leo El Diario, podemita; si leo ABC, la Razón o El Mundo, del PP, Vox o Ciudadanos. Hasta por la manera de vestir se nos termina encasillando: esos fachalecos, esa ropa de perro-flauta, esas chaquetas de pana felipistas. ¿Y qué decir de los peinados? Rastas, gomina, flequillo en hacha, coleta… tienen sus correspondientes adscripciones políticas asignadas. Y de ahí no podemos salirnos.

Hace poco escuchaba a un alto cargo de una Administración preguntar si una asociación era "de los suyos" y me pareció demencial porque ahondaba en esa política de las "facciones", porque confundía la Administración que gobernaba para todos los ciudadanos con su partido y porque deja la posibilidad de debatir sobre los problemas de nuestra sociedad en una defensa o una crítica de los postulados que defienda "nuestro partido".

Mal vamos si no se entienden los matices y que la sociedad civil y sus organizaciones deben implicarse en política pero quedar al margen de las cuestiones partidistas: que una organización ecologista, que un sindicato, que el movimiento feminista, el vecinal, el de defensa de los Derechos Humanos, las plataformas de afectados por la hipoteca o en defensa de la Sanidad Pública o tantos otros deben hacer sus críticas o propuestas al margen de que gobierne un partido u otro, y que los gobernantes deben escuchar estas críticas y propuestas y defender y apoyar la labor de estas organizaciones o dejar de hacerlo no por formar parte de "su órbita" si no por la sensatez, seriedad, viabilidad, necesidad… de esas críticas o propuestas que hacen.