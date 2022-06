Exposición pública

Hoy, que es domingo electoral, no haré mención a la campaña electoral (no quiero) ni a las opciones del voto de los andaluces (no puedo), más bien me interesa poner la mirada en las personas que vemos en los carteles electorales, sí, esos carteles que se siguen poniendo colgando de las farolas y a las entradas de los pueblos, pegados en una tabla de aglomerado, las personas que están detrás de las siglas.

Quien asume ponerse al frente de una candidatura electoral sabe que se va a someter a un escrutinio público mucho antes de que se terminen de contar las papeletas de las urnas. Cualquier cosa que haga, diga, lleve puesta o por la que muestre interés, va a ser mirada y juzgada con lupa. El oficio de político tiene un desgaste tremendo, tanto personal, familiar, físico o emocional. Tiene la atracción del poder y del sentir efímero del sabor de la victoria, pero tiene también el gusto amargo de la fama, que lo mismo te encumbra, te olvida.

La persona que ejerce la política es rehén de las siglas para las que concurre, y de las listas del orden de las candidaturas, con sus mayores o menores posibilidades de sacar el escaño, lo que le condiciona lo que puede decir y hacer. Le obliga a estar siempre en oposición a otros, impidiendo en muchos casos poder reconocer lo bueno o acertado de las iniciativas de los demás. Tiene que tener la mente despejada, la frase ágil y la idea ocurrente, más hoy, donde siempre hay una cámara o un móvil grabando todo lo que dices y haces, acuérdense de aquello de "es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" de Rajoy.

En todo esto tiene mucho que ver el permanente espectáculo en el que vivimos, donde todo tiene que ser estimulante, cuando realmente a los políticos básicamente se les debería pedir concordia, capacidad de acuerdo, sentido común, honestidad y honradez, sacrificio y ganas de aportar a la cosa pública, y por supuesto, que no se olvidaran nunca que ostenta el cargo porque el pueblo los eligió. A más de uno habría que ponerle a un votante al lado, como hacían los emperadores romanos, a los que un servidor les susurraba mientras eran aclamados: "recuerda que eres mortal", para que los líderes no se creyeran dioses.

Me encantaría que los ciento nueve diputados que salgan hoy de las urnas pusieran toda su energía en mejorar la vida de los andaluces y que lo hicieran sin ruido y, sobre todo pensando en los más vulnerables, los que no pueden votar.