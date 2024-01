Las estufas, esos elementos que se usan para calentar los hogares en sus variables eléctrica, de gas o incluso de picón, son la forma más habitual de responder al invierno para la mayoría de las familias andaluzas, y también están trágicamente unidas a sucesos de todo tipo, desde incendios a muertes por asfixia. Lo queramos reconocer o no, están asociadas a una manera barata de calentarse, aunque muy alejadas de la eficiencia energética, que, como en tantas otras cosas, parece ser el lujo de otros lugares con más posibilidades. No hay más que darse una vuelta al norte de Despeñaperros para observar que la calefacción central está mayoritariamente extendida, casi se da por hecho. Desde luego el confort y la seguridad que da una caldera, debidamente revisada y mantenida, poco tiene que ver con unas estufas que, en algunos casos, poco han evolucionado en años.

Basarse en la afirmación de que en Andalucía no hace frío que justifique una inversión en calor es una verdad a medias. Entre las zonas húmedas de la costa, las casas pegadas a las marismas, y las sierras, hay lugares donde el frío se hace notar. Evidentemente esto no es Burgos, pero siempre me ha llamado la atención lo mal acondicionadas que están al frío las casas de la Sierra de Huelva, donde todo se limita a la zona de la chimenea (cuando ésta existe y hay capacidad de pagar y transportar la leña, que no es precisamente barata) y, sobre todo, al omnipresente brasero con la mesa camilla de la que no hay guapo que se levante, esa es básicamente la forma de calentarse de la mayoría. Ya de ventanas con buen aislamiento, suelo radiante, aerotermia, o placas de poliuretano en fachadas nos olvidamos, eso aquí apenas existe, cuando es práctica habitual en otros lugares.

Esto también es pobreza y desigualdad y está costando vidas. Lo primero que habría que revisar es la normativa de las estufas eléctricas, para que tengan obligatoriamente temporizadores o cualquier otro sistema que garantice el apagado pasado un tiempo o por sobrecarga, realizar campañas de concienciación del riesgo de las estufas de combustión y los braseros de cisco en interiores y, sobre todo, invertir de verdad es dar facilidades a las personas para que puedan optar a recursos más eficientes, seguros y ecológicos para calentar sus casas o lugares de trabajo. En esto, como en tantas otras muchas cosas, la pobreza y la desigualdad nos señalan y condenan.