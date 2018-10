Espera, espera ¿que ha dicho qué?

Me acabo de esnifar el libro de memorias desordenadas de uno de los periodistas más sorprendentes y eclécticos del panorama nacional. El maestro Miguel Ángel Aguilar me ha tenido apenas tres días sentado en su Silla de pista desde la que he pasado con gusto desde las peleas en la época de La Oprobiosa, hasta su últimos escarceos con el papel, pasando por su marcha verde en el Sahara o las cuitas con el resto de la profesión, algunas perfectamente confesables. Con una distancia considerable respecto a mis provectos antecesores y ante un panorama mucho menos opresivo que el que vivieron, ahora padecemos una falta de preparación verdaderamente insultante. El tejerinazo de esta semana sólo se entiende si sirve a un presidente que se sacó un máster en mes y medio. Además de la golfada, lo que esconde es una falta de preparación brutal y eso le hace soltar prendas como que "la Hispanidad es el mayor logro de la Humanidad" o "somos el único país que ha descubierto un nuevo mundo". Y eso ya nos afecta a todos, mayormente porque da bastante vergüencilla ajena, la verdad. Porque lo más triste es que la susodicha era la lista del grupo, así que cuesta imaginar el nivel de quienes no lo eran.

Solo en semejante paisaje cabe semejante burrada y el consiguiente grupo de corifeos tratando de justificar a la exministra de algo, con menciones a los gastos en putas incluidos por parte de alguien que demuestra que el lanzamiento de huesos de aceituna se ha perdido a una de sus estrellas más prometedoras y la política ha ganado a alguien perfectamente prescindible.

Por más que me empeño en pensar que hay poco de lo que pueda llegar a sorprenderme, esta peña me gana a diario. Pánico me dan las semanas que nos quedan por delante, con lerdadas de semejante calibre e incluso peores. Desde hace tiempo promuevo la abstención pasiva; cuando vivía en Algeciras, tenía el colegio electoral a un paso de peatones de distancia. Jamás consideré que hubiera un solo candidato que mereciera el esfuerzo de cruzarlo. Sigo en las mismas y estoy convencido de que las cosas comenzarán a cambiar el día que ante unas elecciones, el índice de participación no llegue a los dos dígitos. Entonces se darán cuenta de lo que son. Creo. Ah, por cierto, y que no me venga ningún lumbreras a decirme que no tengo derecho a protestar; mientras siga pagando mis impuestos lo tendré. Y ellos a escucharme.