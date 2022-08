Entremeses

Adiós, agosto. Te nos vas con un toque de alegría incompleta. Así como un ha estado bien pero se me ha quedado corto. En lo posible hemos quebrado a la rutina, al ritmo monocorde del reloj con su diapasón de obligaciones. Las pieles cambian de color. Las básculas no existen porque no admiten el peso de la felicidad. Tus largos días. Tus largas noches. ¿De cuántos amores de verano has sido cómplice? Cuando enumeremos tus hazañas serán un compendio de belleza y materia efímera. Por ti fue el disfrute de las sábanas y esa brisa de la mañana. La pereza sin remordimientos ni disimulos. Por ti, el lento desayuno. Has sido la tirada de dados y los tableros extendidos sobre la mesa de juegos. Hemos mezclado el aquí y el allí, y desordenado el almanaque hasta no saber exactamente el día en el que andábamos. El ventilador o el aire acondicionado en la sobremesa. Los planes de tarde-noche. Las camisetas, los pantalones cortos y las chanclas. Nos has regalado una fotogalería de momentos singulares que postear. En ti el baño en la orilla, los helados derritiéndose mano abajo, las puestas de sol, las sardinas asadas, la bebida en vaso gélido. En ti las reuniones de amigos sin la amargura del cronómetro. Reposando.

Bienvenido, septiembre. Con mochilas nuevas y estuches nuevos. Con tu horario regulado. Por ti sabremos la hora del almuerzo y la hora de la cena. Llegas con tu promesa de otoño. En ti hay un reencuentro con lo que somos. Volverán los parques a poblarse por las tardes. Las calles retomarán su ritmo. Las aceras tendrán sentido. Los fines de semana tendrán sentido. Habrá que hacer las listas de la compra, una revisión de armarios. Cubriremos de nuevo nuestros pies. Quizás la lluvia nos sorprenda. Preparamos las agendas para rellenar los días de tareas pendientes y citas a cumplir. Buscaremos huecos en el tiempo cuando no los hay. Contigo llegarán nuevas fiestas y loas a la Virgen. Se entonará el canto a la uva y la vendimia en el Condado. Serás una pequeña rampa que nos preparará para enero. Durante un tiempo cubriremos tus charlas con los recuerdos de agosto y los proyectos de este regreso. Volverán los enredos políticos en tu balcón sus nidos a colgar. Y nos iremos llenando de razones y motivos para disfrutar de las siguientes vacaciones. Pero hasta entonces, como en el juego de la oca, nos acostumbraremos a saltar de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente