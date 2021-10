Quizás para responder al éxito que le ha supuesto al PSOE la celebración de su 40 Congreso Federal, (porque éxito es la práctica unanimidad en el voto de sus resoluciones), el Centra, que es un organismo dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta y, por tanto, del PP, ha publicado una encuesta, a la que llama, "barómetro andaluz" y que estima que el PP volverá a ganar las elecciones. Y que las ganará con el 38,3 % de los votos, adelantando al PSOE, segundo partido más votado, en 15 puntos.

A esta consulta o encuesta se le dedicó un editorial de este periódico que, luego de establecer que es una encuesta "encargada y pagada por el Gobierno de la Junta", recuerda que supone "una instantánea sociológica del momento", pero que ni invalida sus resultados, ni prejuzga el comportamiento real de los andaluces cuando sean llamados a las urnas. Con esta salvedad, concluye que es una muestra de normalidad política en una región "dominada durante décadas por la izquierda" y esto obliga al PP a cuidar en lo posible a ese electorado proclive, que aún no tiene nombre y apellidos y a no olvidar que se gobierna para todos los ciudadanos.

Ya no tiene ningún partido, cualquiera que sea la contienda electoral, un resultado que le permita gobernar en solitario, por tener mayoría absoluta. Si ahora gobierna el PP en Andalucía, es por un acuerdo con Cs y otro con Vox, aunque este no está implicado en el Gobierno, por haber renunciado a participar en él, y le apoya con sus votos en las decisiones que tiene por conveniente. Tendrán pues que, previamente a celebración de las elecciones, concertar con sus aliados las medidas de su apoyo. Esta indefinición nada tiene de malo ya que se trata de partidos con su ideario propio y no solo por lo que consta en sus respectivos estatutos sino, sobre todo, por la manera de concretarlos cara al electorado. Y esto, aunque puede suponer una diferencia importante, como dice el editorial del periódico que comentamos, porque significa que Andalucía "tiene ya un escenario político normalizado", lo que es "una muestra de madurez de su sociedad". Por supuesto, que sería perfecto que los partidos coaligados tuvieran un mismo ideario y también la misma forma de llevarlo a cabo. Pero si esto fuera así, ¿ para qué la dualidad de partidos? PP y Cs tendrán que extremar su cuidado para que su coaligado Vox no tenga necesidad de imponer recuerdos y vivencias del pasado, que tuvieron su sentido entonces, pero que no son propias de una sociedad que se encamina a un nuevo siglo.