Así rezaba una pintada en una pared, convertida en meme viral utilizado para ilustrar las mentiras que nos cuelan en los medios de comunicación o en las redes sociales, como esa sobre las cuentas que parece ser que le inventaron los Inda, Ferreras o Villarejo a Pablo Iglesias.

La lista de mentiras es tan larga y tan variopinta, que uno termina sin saber qué pensar y muchos deciden creerse una mentira o no en función de lo que ello confirme o desmienta su visión del mundo y no en función de si la noticia está contrastada, verificada… mientras los mentirosos permanecen impunes en su tribuna, porque en el fondo están haciendo el trabajo sucio a los que les interesa que se propaguen esas mentiras.

El problema es que eso contamina tanto el discurso público que se hace imposible debatir seriamente asuntos que debieran abordarse de manera urgente.

Las medidas contra la crisis climática se posponen porque uno inventa que su primo le dijo no se qué, otro dice que va a hacer algo que no piensa hacer y otro disfraza sus emisiones con un poco de pintura verde "eco-friendly".

La desmilitarización, el abandono de la carrera armamentística y, especialmente, la nuclear, el camino, en definitiva, hacia la paz se abandona, abonando el discurso público con mentiras, medias verdades sobre amigos y enemigos y unas risas y cenas de postín frente a Las Meninas.

El abordaje de las migraciones obvia continuamente el "detallito" de las muertes en el desierto, en el mar o en las propias fronteras y se ve contaminado por campañas orquestadas -llenas de mentiras, por supuesto- por organizaciones de corte racista, fascista... y nunca llega al fondo del asunto y, evidentemente, a las soluciones globales que el asunto requiere.

"Emosido Engañao" en todas esas cuestiones y en muchas otras. Pero no tanto porque nos logren colar sus mentiras allí y acá, no tanto porque veamos cómo discursos reaccionarios, fascistas… son asimilados, incluso, por quienes se supone que no lo son. Nos engañaron, sobre todo, porque, al final, nos hicieron creer que nada se puede hacer, que ante la crisis climática nada puede hacerse, que la militarización de la sociedad es la única vía de la paz, que la crisis migratoria es inevitable, que las desigualdades son una especie de fenómeno atmosférico contra el que no se puede luchar. Y así sucesivamente, así hasta que lograron que bajáramos los brazos ante tanta "inevitabilidad".