Debo reconocer que conforme van pasando los años mi dintel de emotividad se va rebajando de manera que mis emociones se hacen, con frecuencia, patentes cada vez con mayor facilidad.

Digo esto porque en el ámbito de mi profesión, quizás porque mantengo actividad relacionada con aspectos como la permanente necesidad de profundizar y estimular la humanización de la misma, pero no en el marco de lo teórico sino en lo práctico, en lo asistencial y, en consecuencia, en la relación médico-paciente con la generación del vínculo, imprescindible, de confianza entre ambos. Como, también, mantenerme activo en los aspectos formativos y de participación en reuniones, congresos, seminarios dedicados a farmacoeconomía, información y comunicación, valor de las innovaciones terapéuticas y análisis de la sistemática de aprobación y usos de medicamentos… en definitiva, una continua actualización en todo lo relacionado con el mundo sanitario.

Pues bien, alguien puede preguntarse por la relación entre lo expresado y las emociones personales. La respuesta es bien sencilla. Cuando durante muchos años de vida profesional te has visto en ocasiones invadido por la impotencia, en base a la incapacidad de la ciencia o la ausencia de evidencia, sufrida al no poder resolver los problemas planteados por la enfermedad padecida por una persona -nunca olvidemos la condición de persona del paciente- comprenderán que me emocionen los avances contrastados y útiles para ir mejorando. Y lo digo porque, hace unos días se presentó el balance de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en el 2023. En él, se comprueba la recuperación del número realizado, incluso superado, de antes de la pandemia en un 7%.

Ello, me lleva a destacar dos aspectos fundamentales: el compromiso social profundo y solidario en lo importante que es poder salvar una vida y, en especial, resaltar que en un momento trágico como es la pérdida de un ser querido, las familias dicen que sí a la donación, lo cual ha de ser un motivo de agradecimiento infinito. El otro aspecto es técnico y estructural. España está en la vanguardia mundial de este tema. Nuestro modelo es referencia organizativa y de resultados que otorga un liderazgo envidiado puesto que estamos en una tasa de donación que roza los 50 donantes por millón de población que permiten una media de 16 trasplantes diarios, lo que significa que duplicamos a muchos países de nuestro entorno. Entenderán, pues mi emoción. Otro día, hablaremos de una donación, de uso inmediato, y muy necesaria en el día a día, tal cual es la sangre.

Y una curiosidad final, la ONT es un engranaje de altísima eficacia en todos sus aspectos pero es un ente sanitario no transferido, así que ya saben lo que quiero decir.