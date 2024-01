Confieso que este artículo se podría haber titulado así o “Tachando que es gerundio” o incluso “El arte de tachar”, pero da lo mismo. Lo importante es el tachón, la enmienda, el surco de tinta sobre el surco de tinta. El tachón es un error visible, es la marca de salida, el kilómetro cero de una corrección. El tachón borra dejando un rastro. Señala tanto lo tachado como su remiendo. El típex disimula, el tachón dignifica. Porque nada más digno que aceptar el fallo y arreglarlo. Hace unos días el Congreso de los Diputados trazó un tachón, una enmienda, sobre nuestra Constitución. Ese libro tan inmaculado como manoseado en el que nadie se atreve a escribir en sus páginas. Al fin sus señorías descapucharon el bolígrafo y tacharon. Gloria para ese tachón sobre la palabra disminuidos. Un error lingüístico que, con el tiempo, se había convertido en un error moral, pero que como estaba donde estaba, parece que daba como cosa. A veces la prudencia crea imprudencias. Ahora podemos contemplar la mancha, que nos recuerda que hubo una falta, y su subsanación: personas con discapacidad. La persona, la persona ante todo. Persona con, persona de, persona en, … pero persona. Sin subtipos ni subespecies. Personas.

Ese tachón es también mío. Porque me recuerdo jugando en una plazoleta y que llegara un chaval del barrio al que los compañeros de juegos llamarían subnormal, con total frivolidad, sin llegar ni siquiera a la categoría de insulto, sino al de adjetivo-mofa, con la crueldad que albergaban la calle y la niñez. También tacho aquella complicidad, aquella falsa normalidad en el empleo, aquella indignidad. Sin típex, tachón grande del que llega a traspasar el folio-piel. También, por aquella misma época, me acuerdo de cuando instalaron los nuevos semáforos en la Alameda Sundheim, rebajando la acera con una superficie rugosa, y se comentaba que podías tropezarte, además del impertinente pitido que rompía el silencio de la avenida cuando aquellos semáforos se ponían en verde para los transeúntes. Otro tachón más, y otra rectificación que hacer. Como se ha hecho con tantas barreras arquitectónicas. Miremos esas tachaduras para comprobar cómo hemos avanzado, cómo pasear y convivir es algo más democrático. No de unos pocos, no de unos muchos; de todos. Rehacer, reparar, rectificar, son hermosos conceptos que no nos debe doler prendas en aplicar. Bienvenidos los tachones, e intentemos no repetirlos.