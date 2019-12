Elogio de un futbolista tocado por la varita

Pocas veces, o ninguna, he sentido tanto no tener esta tribuna en lunes para haber cantado como se merece la gesta de Joaquín ante los leones en sólo veinte minutos y con treintaiocho años, 38, cumplidos. Y es que me emocionó especialmente esta batalla ganada al tiempo que anda protagonizando el portuense desde que volviese a casa para una jubilación bien remunerada, según la extendida opinión del momento.

Está pidiendo Joaquín plumas excelsas que canten cuanto hace por esos campos de donde es despedido con tanto cariño. Y está pidiendo bozales para cuantos se paran en la cáscara de sus andanzas fuera del campo para ridiculizarlo sin éxito alguno. Ha habido gente que incluso ha entrado en comparaciones que no vienen a cuento, ya que el éxito que obtiene en El Hormiguero no es superior al que cada tarde ofrece en esos campos que tanto se le rinden de forma fervorosa.

A mí me emocionó especialmente la explosión del domingo a la hora de comer en el recuerdo de aquella tarde compostelana de hace diecinueve años y tres meses. Desde ahí y hasta que Lopera lo expulsó de Heliópolis lo seguí en un día a día que no presagiaban esta longevidad. Entonces era un extremo pegado a la banda que podía entablar amistad con todos los jueces de línea y que se apoyaba en una velocidad endiablada, un regate imprevisible y un toque perfecto.

Una tarde en San Mamés hubo un anticipo de lo de antier con otro 0-3 en veinte minutos. Fue la tarde en que Serra lo rescató de la banda para llevarlo a la media punta a que hiciese estragos con Oliveira. Ahora, como un media punta errante, Joaquín está callando las bocas que presagiaban un retiro dorado y anda enamorando a béticos y a troyanos a la vez que logra que las tardes en Heliópolis sean más placenteras al conjuro de su fútbol y de su sal, ya casi cuarentón. Ave, Joaquín.