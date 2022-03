Elijamos bien las palabras

No es guerra, es invasión'. Era un mensaje escrito en una cartulina entre los cientos que llenaban las manos de las personas que ayer salieron a las calles de Madrid a protestar por la guerra en Ucrania. Un lema que dice mucho, una carga de profundidad que evidencia el valor de una arma clave en este y tantos otros conflictos. El lenguaje nunca es neutral. Qué se dice y cómo se dice se convierte, más allá de la propaganda pura y dura de vídeos, cifras y alegatos, en una forma de asestar golpes al enemigo en un campo fundamental como el de la opinión pública. Por ello diferenciar guerra de invasión es determinante, es una fórmula de negar cualquier intento de legitimidad que pretenda adquirir el gobierno ruso para justificar su ataque.

Otro ejemplo cercano y hasta trivial en apariencia. Apenas unas horas después de comenzar el ataque ruso sobre Ucrania ya la LFP había colocado en todas sus retransmisiones televisivas un lema claro: 'No a la guerra'. 24 después, lo había cambiado. Desde entonces en todos los partidos llevan el encabezado 'No a la invasión'. No, Ucrania es la víctima de un ataque criminal de Rusia, por eso adquiere tan valor cómo se cuentan las cosas. Putin alude al conflicto como el eufemismo de la 'operación especial' consciente igualmente que hay conceptos peligrosos para su discurso.

Es una evidencia que Ucrania está arrasando en el campo de la comunicación mientras sus ciudades sufren el destrozo de las bombas rusas. Pobre consuelo para la población, pero un campo imprescindible para la supervivencia posterior del país cuando deje de llover fuego. Es la guerra de Putin, personalizado como el líder cruel e implacable responsable de semejante barbarie. Elegir los términos que se utilizan al hablar de ella es una forma de combatir, de negar el socorro de las palabras a quien necesita de forma imperiosa justificarse. Los ucranianos son defensores, los rusos agresores. Son cuestiones que no deben albergar duda alguna. Sepamos elegir las palabras.

No es lo mismo guerra que invasión, no podemos equiparar agresor y agredido. Cuando elegimos las palabras ya estamos tomando partido del mismo modo que cuando negamos la realidad de los hechos los reforzamos.