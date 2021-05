Elecciones en Andalucía

Ya están convocadas elecciones para decidir quién será el candidato (o la candidata) del PSOE en las próximas que se celebren en Andalucía. Se lo han tomado con tiempo, porque esas elecciones ni siquiera están convocadas, por lo que no tienen fecha, de momento. Pero los responsables del PSOE andaluz suponen que el actual Gobierno PP-Cs no agotará la legislatura y puede que tengan razón, porque ayer mismo el portavoz de Vox así lo pronostica en una entrevista que se publicaba en el Grupo Joly y atribuye la iniciativa a Cs, porque "solo hacen falta cinco parlamentarios de Cs para presentar una moción de censura" y que "después de cada elección, en las que ha habido un descalabro de Cs, se producen movimientos", aunque a otro notable de ese partido, Edmundo Bal, le parezcan un disparate estos adelantos electorales. Se cumpla o no el pronóstico, siempre es bueno que te cojan preparado y por ello el PSOE ha convocado elecciones primarias para que los afiliados designen el candidato y la convocatoria ha tenido éxito, porque son nada menos que cuatro los afiliados que se han presentado, Susana Díaz, Juan Espadas, Luis Ángel Hierro y Manuel Pérez García, que si mantienen sus pretensiones y consiguen los avales, competirán a doble vuelta, si ninguno supera el 50% de los votos en la primera elección, que tendrá lugar el 13 de junio.

Llama la atención el empeño de Susana Díaz en volver a optar por encabezar la lista. Su lema de campaña es modesto "Cuenta conmigo" y también lo es el del favorito Espadas: "El cambio para gobernar"; y digo favorito, porque parece ser el preferido por Pedro Sánchez, aunque él no vote, pero su recomendación, aunque tácita, inclina muchas voluntades.

Susana es una mujer valiente y decidida. Recuerden que ya hizo todo lo que pudo para que dimitiera Sánchez de la Secretaria General del PSOE y debe suponer que él no es rencoroso. El programa electoral de Espadas es sencillo: unir a todo el PSOE y recuperar la Junta, pero con una renovación del proyecto "para que el viento no les pase por encima". Las posturas y posiciones en política no siempre son las mismas. En un periódico recuerdan que Susana promocionó a Espadas para la alcaldía de Sevilla, pero puede que este no le deba ningún favor, porque dicen, lo hizo para quitarse de en medio a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Cosas de la política. Y los políticos independentistas catalanes sentenciados tendrán que esperar, porque Sánchez parece que retrasará los indultos hasta después de las primarias andaluzas.