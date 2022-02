Educación matemática en la ¿era COVID19? (y IV)

Indicábamos en la entrega anterior que la pandemia ha sido la última de una larga lista de crisis encadenadas para los ciudadanos de todos los países, pero en particular para los catalogados del tercer mundo, término que anacrónicamente se utiliza en referencia a los países periféricos subdesarrollados que contrastan con los países desarrollados denominados del Primer Mundo ya que el término de Segundo Mundo se refiere a aquellos que pertenecían al bloque socialista. Los datos que aportábamos sobre Haití, por ejemplo, eran escalofriantes: en primavera del año pasado, 2021, más del 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el 54% sufre pobreza extrema, y la tasa de desempleo alcanza el 70% de la población. Los niños son uno de los colectivos más afectados, ya que la tasa de alfabetización solo es del 48,7%, lo cual pone de manifiesto un grave déficit educativo.

Testimonio de una responsable de una escuela en el país caribeño: "…la mayoría de los niños que acuden en el momento actual a la escuela, vienen sin desayunar, y cuando vuelven a sus casas tampoco tienen alimentos…". "…Para la mayoría de ellos la escuela es sinónimo de comida. Nosotros podemos ver sus rostros desanimados sin fuerzas, nerviosos, distraídos, e incapaces de concentrarse. Así es imposible que aprendan y es difícil enseñar en estas condiciones ...".(sic)

En educación, en los diferentes ciclos, para intentar solucionar el grave problema agudizado por la Covid19, los educadores deben ser conscientes de las tremendas diferencias sociales, emocionales y académicas de los estudiantes, que pueden afectar su aprendizaje. Hay mucha incertidumbre en el futuro, por ello es necesario planificar, considerar estos aspectos y detectar cuáles necesitan más atención y tomar decisiones que no exacerben las desigualdades ya existentes.

Relativo a las matemáticas, su enseñanza requiere una urgente reestructuración, creo que la pandemia ha significado y significa una excelente oportunidad para cambiar la forma en cómo (y qué) enseñamos las matemáticas en las escuelas. Debido a esta durísima prueba de adversidades, la educación en general y la educación matemática en particular han tenido que "desplazarse" al modelo On-Line. Esta especie de metamorfosis ha causado mucho desconcierto que ha impactado no sólo en la comunidad educativa, sino también en las familias ya que les ha permitido a madres y padres ser testigos de la educación que reciben sus hijos. Dado que los alumnos aprenden en distintos momentos, el docente ha tenido y tiene que ser flexible y enseñar el contenido a diferente ritmo para lograr satisfacer la necesidad de cada uno de los alumnos.

Varias áreas clave deben tenerse en cuenta para una buena planificación: consideraciones estructurales y buenas prácticas docentes. En cuanto a la primera, elaborar estrategias de apoyo para los estudiantes y minimizar los problemas que surgen a la hora de ponerlos al día tras los periodos de confinamiento durante la Covid19. Los centros educativos y los docentes han contado, en general, con soportes diferenciados, intervenciones necesariamente elaboradas para obtener horarios escolares enfocados de una manera especial para la enseñanza de una de las disciplinas más "temidas" por los estudiantes, como son las matemáticas.

Tomando como referencias, a mi juicio autorizadas, el National Council of Teacher of Mathematics y el Leadership in Mathematics Education, organismos de Estados Unidos, durante la pandemia se ha hecho evidente la urgencia de cambiar la manera en que y como enseñamos las matemáticas. De acuerdo con ambos organismos, se necesita pensar en ser más equitativos y planear cómo se han visto y se verán las clases de matemáticas cuando se ha regresado a clase presencial en la actualidad.

El documento de 18 páginas que crearon las citadas instituciones, titulado, Moving Forward: Mathematics Learning in the Era of Covid-19 que invito a su lectura en la dirección https://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_and_Advocacy/NCTM_NCSM_Moving_Forward.pdf, aporta importantes consideraciones y consejos para que las escuelas y demás instituciones educativas proporcionen informaciones detalladas par que los estudiantes aprendan en distintos momentos, por lo que el docente debe ser flexible y enseñar el contenido a diferente ritmo para lograr satisfacer la necesidad de cada uno de los alumnos: ¡gran e ingrata tarea del docente!

Por último, relativo a la praxis docente: se deben usar estrategias educativas que se enfoquen en la evaluación formativa para realmente saber qué están aprendiendo los alumnos y hacer ajustes si es necesario, la flexibilidad como arma potente. Existen muchas ideas sobre las prácticas docentes de enseñanza de matemáticas equitativas y efectivas ya que sirven para provocar que los estudiantes piensen más. Entre otras destaco: implementar tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas, plantear preguntas desde la crítica constructiva con el propósito de desarrollar fluidez procesal a partir de la comprensión conceptual, y obtener y usar evidencia del pensamiento crítico de los estudiantes, más acentuado en la que se puede denominar era de la Covid19.