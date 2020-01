Échense a un lado

Alos que vienen directamente de 1950 y se han incorporado a nuestra democracia de golpe habría que explicarles cómo funcionan algunas cosas, por ejemplo el consenso.

El país desde entonces ha avanzado, es, en muchos aspectos, mejor que el de entonces y lo es porque ha habido una lucha de mucha gente para avanzar y porque la sociedad ha consensuado las mejoras de las que hoy disfrutamos: hay matrimonios gays no porque Zapatero tuvo esa ocurrencia sino porque la lucha de los colectivos LGTBI lo exigía y la sociedad lo aceptó. Las mujeres no tienen que pedir permiso para respirar gracias a la lucha feminista y a que casi todas las sensibilidades políticas lo recogieron así en nuestras leyes. Los actos terroristas dejaron de ser noticia cotidiana del telediario porque la sociedad, incluida la vasca, incluida la izquierda abertzale, se liberó del miedo y plantó cara a ETA hasta que esta murió de inanición, igual que antes lo habían hecho el Grapo, el GAL o el Batallón Vasco Español. Hoy mueren muchísimas menos personas en accidentes de tráfico gracias a que hay consenso con respecto a la obligatoriedad de las medidas implantadas por la DGT. Disfrutamos de mejoras en lo laboral como las 40 horas o el Salario Mínimo Interprofesional peleadas por los sindicatos, pero consensuadas por todos los agentes sociales (sí, incluso la patronal ha firmado lo de los 950 euros). Disfrutamos de una Sanidad Pública Universal, que no sólo busca curarnos si no evitar que enfermemos, porque no hace negocio con nuestros males, una Educación Obligatoria para todos los niños y niñas, pública y de calidad, con un currículum académico consensuado por todos, unos Servicios Sociales que atienden las situaciones de pobreza, de dependencia, de soledad no deseada… porque lo han luchado profesionales sanitarios, educativos, sociales… y la sociedad entera lo ha asumido desde ese consenso del que hablamos, señores de la ultratumba.

Y hace falta seguir avanzando porque todas esas mejoras tienen lagunas que resolver y porque los asesinatos machistas, el drama del Mediterráneo, las muertes en el tajo, el drama de las Personas Sin Hogar deben parar, porque tenemos que asumir nuevos retos como la crisis climática o las desigualdades… Pero para eso hacen falta consensos y si ustedes sólo han venido a poner palos a las ruedas de una sociedad que quiere y necesita seguir avanzando, por favor, échense a un lado.