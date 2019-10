Cada vez es más evidente que las buenas obras literarias están siendo publicadas por editoriales independientes y, además, que hay que adquirirlas en las librerías de toda la vida y no en las grandes superficies, que no son otra cosa que centros de distribución de libros de autoayuda o de escritores que ejercen su tarea por encargo, o que están en nómina de agentes literarios que les dicen de qué escribir, cuántas páginas, con qué tono y todo lo demás. Basura.

De esta manera, estos despenseros de corrientes de opinión, que vienen a ser los aliados empresariales y financieros del poder, consiguen, para complacencia de los detentadores del mismo, aborregar las conciencias de la ciudadanía impidiéndole obtener una posición crítica sobre los asuntos que debieran ser de su interés. Así, el pensamiento único, el maldito ojo orwelliano, el neoliberalismo, apoyado por el control de los medios audiovisuales y las nuevas técnicas de información, ha propiciado que la censura parezca que no existe cuando en realidad está presente entre nosotros más que nunca. Se trata de que todos vean lo mismo, hagan lo mismo y piensen lo mismo. La Inquisición era una pera en dulce comparada con la dictadura que gobierna el pensamiento circulante.

A aquellos que osan sacar el pie del plato se les machaca, no se les edita, se les infama y, si es necesario, se les silencia de muy variadas formas.

Pero, a lo que íbamos. Ebrio de enfermedad es un texto de Anatole Broyard, un libro de una humanidad apabullante en el que se enfrenta a la muerte con una sinceridad y una valentía digna de encomio y, por ello, resulta ser un mural, un fresco que debe ser meditado, masticado y absorbido por aquellos para quienes la lectura es una referencia, una alimentación ética y estética ineludible que reconforta el tránsito del ser humano por la oscura vereda de la existencia.

El libro se compone de un relato, Lo que dijo la citoscopia, de cuatro ensayos y de un pequeño diario que escribió Anatole cuando el cáncer hizo mella tanto en su padre como en sí mismo.

Muchos creadores han escrito magistrales obras sobre la muerte: Homero, Séneca, Virgilio, Dante, Shakespeare, Doyle, Poe, Chéjov, Tolstoi, Mann, Kafka, Ana María Matute, Lowry, Mishima, Soyinca, Sontag… No obstante, en este mundo de literatura para bobos, el libro de Broyard permite adaptar el comportamiento entendiendo que la muerte no es más que la consumación de la vida, que no es poco.