ERE: dopaje electoral

Pocas cosas hay más indignantes en la vida que la del insulto a la inteligencia de los electores.

Y es que se puede entender como se tira de argumentario para defender los intereses de un colectivo, pero éste ha de ser mínimamente veraz.

Si tirásemos de hemeroteca, faltaría espacio para explicar toda la parafernalia de declaraciones demonizadoras de los adversarios ante sus casos -vergonzantes, sin duda- de corrupción. Esta es una parte olvidada en el argumentario que no es capaz de citar sus propias siglas para repetir machaconamente las de los oponentes y sus casos ilegales, por supuesto, pero por determinadas personas. Lo de aquí, los ERE, ponen de manifiesto todo un estilo fraudulento de una manera de ejercer la gobernanza institucional. Por eso, la argumentación de presunta honestidad cae por su propio peso puesto que se usó el dinero público -destinado en gran medida a los más necesitados- para extender una red clientelar -además de amigos, particulares, familiares, comisionistas, intermediarios…- que les permitiera la perpetuación de sus objetivos de permanencia en el poder y absoluto dominio político. Por tanto, se ha enjuiciado un intento perpetuador, aunque ha durado más de lo habitual cuando hay verdadera democracia, de un modo de ejercicio político, para entendernos, que han dado positivo en el control antidoping. Sí, la ocurrente teoría del "dopaje electoral" se les ha vuelto en contra. Otros se dopaban con autotransfusiones, en lugares y circunstancias concretas, ustedes lo han hecho, como algunos deportistas, con EPO, que permite una mayor y más continua duración del dopaje.

Ustedes, pues, sí han financiado, de forma indirecta a su Partido por la vía de mucho "enchufado, trabajando" para el Partido con lo que, insisto, se perpetuaba el Régimen y se aportaba alto porcentaje de votos al saco nacional. Pero todo el entramado que la Justicia está intentando aclarar, no ha hecho más que comenzar: Invercaria, Faffe, cursos de formación… están por venir, y por mucho que ahora cuestionen la sentencia, ¿han olvidado aquello de que hay que respetar el dictamen de los jueces? Pasen por encima de las ofensas a la jueza de los inicios de las investigaciones… seguirán teniendo que "silbar, mirando para otro lado" para disimular, como hace el presidente Sánchez, y traguen ustedes la ofensa de Ábalos al decir que "no es el PSOE sino quien gobernaba Andalucía", certero diagnóstico en el final, no en el comienzo puesto que él y quien gobierna son del Partido Sanchista, el PSOE de verdad era otra cosa.