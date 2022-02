Nada me obliga a pronunciarme sobre este asunto excepto la conciencia. Podría haber escogido cualquier otra materia sobre la que hablar hoy y hubiera evitado el conflicto. Pero, no me importa la exposición pública ni los denuestos que me llegarán, porque, el interés general ha de estar siempre por encima de los individuales de la índole que fueren, e incluso de los tacticismos a corto plazo de los partidos políticos.

Doñana es Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. No sé si entendemos debidamente lo que eso supone. A la luz de lo acontecido este miércoles en el parlamento de Andalucía, con la tramitación de una proposición de ley que amplía la zona de regadío en el entorno de Doñana, creo que, por desgracia, no nos enteramos. El ejecutivo andaluz, apoyado por sus socios de investidura y con la incomprensible abstención del PSOE, le han dado un disparo en el corazón a Doñana, otro más, como si no tuviera bastante con el exacerbado cambio climático. El voto en contra del PSOE no hubiera arreglado nada, cierto es, porque la iniciativa hubiera salido adelante, pero, al menos, hubiera salvado su dignidad y también la coherencia. Pero, claro, estamos ante unas elecciones y ha primado más el tacticismo que el raciocinio. Una pena, porque la bandera medioambiental y ecologista ya no podrá ser esgrimida por el PSOE con esta abstención, aún siendo consciente de que dicha proposición posiblemente no llegue a tramitarse por falta de tiempo ante la cercanía de las elecciones. Más le valdría haber impulsado tiempo ha medidas que diversificaran el desarrollo económico en la zona, con la instalación de industrias limpias, la potenciación del turismo cultural, ecológico y etnográfico, incluso aeronáutico, y ahora no estaríamos con estas penas.

Ahora, todos, están jugando con los afectados por esta dura problemática que no tiene una solución fácil. Seamos claros. Entre los intereses de los agricultores que están extrayendo agua de pozos ilegales, los de los alcaldes de los pueblos afectados en cuyo territorio están incluidas dichas fincas, e, incluso, de las personas que obtienen un salario en las mismas, antepuestos a la supervivencia de Doñana, siempre hay que quedarse con Doñana. Siempre. A ver si nos enteramos. Y los políticos, los empresarios, los agricultores y los sindicatos, que se pongan a trabajar para cambiar el orden de las cosas en la zona, porque, repito, la solución no pasa por matar a Doñana.