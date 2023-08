Doñana nos hace noticia nacional

Tal y como se había anunciado con una precisión milimétrica, el 10 de agosto se secó la principal laguna del Parque Nacional de Doñana. No es la primera vez que ocurre pero sí es la primera vez que pasa dos años de forma consecutiva. Lamentablemente, no llueve sobre mojado, pero lo cierto es que Doñana, nuestro Parque Nacional, siempre ha sido un símbolo de protección y amor por la naturaleza. Un símbolo protegido, sobre todo, por los habitantes de esta provincia. El ruido político no ayuda ni la incertidumbre electoral. Los científicos deben aclarar con precisión y rigor si Doñana es otro lugar afectado por el cambio climático y la sequía o hay algo más. Con rigor científico.