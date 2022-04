Don Erre que Erre

Resulta que la primera vez que coincidí con él fue en los soportales de Inverluz cuando nuestro protagonista era un preadolescente y yo nadaba en líquido amniótico. Resulta que no tengo recuerdo de aquellos primeros encuentros. Razón de más para que pongamos como punto de partida alguna de las noches de viernes a finales de los 90, escaleras arriba en el Pub Ottawa, donde tenía lugar la Tertulia Literaria Madera Húmeda, a la cual acudió en varias ocasiones como invitado. Realizó lecturas propias, presentó algún ejemplar de Botellón literario, o acompañaba a autores que habían publicado en el sello que dirigía, la Editorial Cacúa. Rizos, gafas, una energía emprendedora y un tono jocoso-afectivo. Receptivo a todas las propuestas, a petición de un grupo de estudiantes entre los que me encontraba, años más tarde vino a la Facultad de Filología en Sevilla para hablar de posibles vías profesionales tras la licenciatura, él que era filólogo hispánico pero que había picoteado allí y acá, y ya por entonces trabajaba en la gestión cultural en la Diputación de Huelva. Redes sociales como Facebook devuelven de vez en cuando a la orilla una fotografía pixelada donde está sentado en la esquina de la mesa del aulario contando batallitas del mundillo de la cultura. Retomar, lo que se dice retomar, el contacto nunca lo hemos hecho porque nunca dejamos de tenerlo en un continuo discontinuo. Representaciones y performances como Historia de Tango o Las hostias del Padre Murphy me hicieron disfrutar desde el lado del público de su lucidez y creatividad. Recitales y encuentros aquí y allá, conciertos y exposiciones en los que estaba en el lado organizativo. Recuerdo que compartimos una noche indescriptible con Luis Eduardo Aute. Radio, televisión, Internet, no hay rincón en el que no encuentre al Partido Trochodadaísta y a su líder, y alter ego, Superoidor (todo lo que llega a sus oídos). Rebusquen por YouTube, si no me creen, donde también está Ladrillos Rotos, el primer musical sobre la crisis.

Reinventarse o morir debe ser uno de sus mantras; ahora se ha pasado a director y guionista de cortometrajes, y, tras el éxito de Las Américas `84, está pendiente de estrenar su última obra: Coleccionismo. Rodeado por un gran equipo de profesionales, un reparto actoral de primer nivel (Luisa Gavasa, Mariano Venancio, Víctor Ullate y Daniel Mantero), y con Rocío Márquez y Fernando Bazán en su banda sonora. Ustedes están a tiempo de un hermoso mecenazgo pues recauda estos días por Verkami y le queda poco para el objetivo. Reconozco que, Marcos Gualda, erre que erre.