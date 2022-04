Dolor a incienso

No es que no me guste la Semana Santa, es que no me gusta nada. Con el incienso, me pasa como con los gofres, que el primer mordisco es un manjar, el segundo es prescindible y con el tercero llego a la conclusión de que he comido chicles más apetitosos. No es como el brócoli o el tofu, que nada más verlos, llegas a la conclusión de que son dos de las mayores mierdas que uno se puede echar a la boca. No me gusta dejar en manos de santos los cuestiones que uno debe resolver por sí mismo. Bueno, sólo San Mamés logra despertarme sentimientos y la Virgen de Begoña quien, en clara comandita con el anterior, nos ha salvado de más de un cataclismo, no se vayan a creer. Lo he contado alguna vez, pero probablemente el recuerdo infantil de lo que creo que fue mi primera procesión, tuvo lugar en las calles a oscuras de Cervera de Pisuerga. La Semana Santa castellana es mucho más austera de la que me encontré años después en Almería, donde creo jurar que una de las imágenes se mecía a los compases de un pasodoble, pero el daño ya estaba hecho. Eso y mi conocido descreimiento, han hecho el resto. Cuando tenía unos diez años, me armé de valor y le dije a mi aita que no quería ir a misa porque me aburría mucho. Se quedó mirándome, esbozó una sonrisa de las suyas y me dijo: "tenía muchas ganas que me lo dijeras, porque así no te acompaño". Mi ama torció el gesto, pero terminó resignada. Sus creencias religiosas caían en saco roto y lo sabía. Por una vez, perdió.

En cualquiera de los casos, eso es lo que pienso yo, nadie más. Cada uno arrastramos nuestras cosas por este mundo. No saben la cantidad de estupideces en las que creo a pies juntillas, algún día les hablaré de ellas si se portan bien. Mis creencias son mías, me pertenecen a mi solito. No quiero, ni me gustaría que todo el mundo creyera lo mismo, entre otras cosas porque me parecería una vida profundamente aburrida. Me encanta ver las calles estos días. Vale que salgo a ibuprofeno por tarde, porque eso de tener la redacción en plena carrera oficial, pone a prueba hasta a una cabeza del tamaño de la mía, donde caben varios pasos. Las bandas, las campanas de una iglesia que sigo escuchando una hora después del último tañido y el aroma a incienso que hace que durante días sólo huela eso, dibujan un panorama poco alentador para mi gusto. Pero veo las calles llenas de gente, con abrazos que vuelven, familias que se juntan, amigos que disfrutan de un día de fiesta y compañeros que se esfuerzan como nosotros en hacerles llegar de la mejor manera lo que pasa en su ciudad y uno propondría hacer una Semana Santa al menos una vez al mes.