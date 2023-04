Hay algunos conflictos que tienen la suerte o la desgracia de acaparar gran atención mediática, mientras otros pasan desapercibidos, ocurre como con las guerras, muchas olvidadas en lugares que no importan a nadie. El interés generado alrededor de la ley de regadíos de la corona norte de Doñana ha derivado en muchas opiniones, e incluso en la visita del presidente del gobierno y del líder de la oposición el mismo día y casi a la misma hora. Doñana ha sido tomada como un símbolo, lo que dificulta mucho la escucha activa de todos los agentes en ella implicada y la toma de decisiones consensuadas.

Doñana tiene amenazada su conservación, sobre todo, pero no exclusivamente, por el agua, pero no es, ni de lejos, el principal problema medioambiental que tiene la provincia de Huelva, la diferencia con los demás es que Doñana siempre fue y sigue siendo, un territorio de la élite y la aristocracia, tan lejano y cerrado que, como se suele decir, no se quiere porque no se conoce.

Dado que presidente y jefe de la oposición han hablado de medioambiente en Huelva bien podrían haberse referido a las balsas de fosfoyesos, principal problema de salud que afecta a la ciudad y pueblos de alrededor de la desembocadura del río Tinto. Poco o nada se ha avanzado en una solución basada en el I+D o la economía circular, sino sólo en taparlos y a aguantarse, a pesar de la advertencia de derrumbe de las balsas, denunciado por la comunidad científica. O la situación del vertedero de Nerva, recibiendo basura tóxica de toda Europa, apercibido de sanción por mala praxis de la empresa concesionaria. Ni en un caso ni en el otro se ha escuchado una crítica o descalificación a sus responsables, como sí ha pasado con los agricultores.

Se ha hablado mucho del agua y no se ha dicho ni una sola palabra de invertir en investigación para que los pasivos mineros dejen de contaminar los ríos de las cuencas del Tinto y el Odiel, o de recuperar el embalse del Sancho.

El circo mediático se marchará a otra ciudad (el año pasado visitó la manga del Mar Menor) buscando otro tema oportunista y a nosotros nos quedará seguir denunciando lo que tantos años se lleva haciendo (han pasado más de treinta desde la mesa de la descontaminación y la coordinadora ecologista) y aspirando a que, por una vez, alguien piense en la gente que vivimos aquí; en su bienestar, desarrollo y oportunidades, en un territorio limpio y seguro.