Fiestas y desalojos amenazan la desescalada de la cuarta ola en Sevilla. Desde el viernes se han desalojado 290 personas que participaban en reuniones o fiestas que incumplían las restricciones". Lo leo y no lo comprendo. ¿Que usted sí lo comprende? Pues yo no. Comprender significa encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. Y no encuentro justificación para estas irresponsables estupideces que nos ponen en peligro a todos. Los cuatro imbéciles que se tiraron al río desde el puente de Triana -otra muestra de eurointeligencia juvenil- por lo menos solo se ponían en peligro a sí mismos.

El pasado octubre recomendaba la lectura o relectura de Divertirse hasta morir de Neil Postman, autor también, por cierto, de El fin de la educación. Pese a estar escrito en 1985 el paso del tiempo, lejos de quitarle actualidad, ratifica el núcleo de sus tesis. ¿De esto se trata, de divertirse hasta morir (y matar)? La confluencia de la mayor crisis sanitaria y económica mundial vivida desde 1945 con el peor momento político vivido en España desde la transición da al libro una actualidad desoladora: la reducción de la política a grosero espectáculo planificado por estrategas mercenarios de la comunicación que prestan sus servicios a este o aquel partido con independencia de su orientación ideológica; la elitización de la cultura reflexiva; el olvido a través del entretenimiento y la fiesta; la estupidez colectiva cultivada por los medios y multiplicada por las redes. "El principal error de la cultura del entretenimiento -escribía Postman- consiste en el hecho de que produce vastas cantidades de información sin ofrecer ningún contexto para la comprensión, lo que provoca la inutilidad de dicha información" y genera "una conciencia fracturada" arrojada a un presente absoluto sin conocimiento del pasado ni previsión del futuro. Este libro hace buena pareja con los artículos de Pasolini agrupados en Escritos corsarios publicado una década antes. No será porque no estábamos avisados.

En este mundo nuestro que parece un cuadro de Brueghel el Viejo o de El Bosco cabalgan tres de los cuatro jinetes del Apocalipsis: hambre, peste y muerte. Los dos primeros se llaman hoy crisis y Covid-19. El tercero conserva su nombre: sumamos ya más de 100.000 muertos en España y más de tres millones en el mundo. Y los niñatos con ganas de fiesta, poniéndoselo fácil.