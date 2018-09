Divertimentos

El distraernos con cuestiones banales a modo de cortina de humo cada vez es más frecuente. Apagándose el furor de la cuestión catalana y del anestésico Mundial de fútbol, había que buscar novedades y los "entretenedores" oficiales han encontrado el filón de los másteres plagiados como medio de quitarse políticos de en medio y ¡oh! España entera a sus pies con expresiones memorizadas y repetidas sobre la ética y el plagio. En verdad, merecen admiración quienes magnificando cuestiones superfluas son capaces de atraer la curiosidad general.

Qué contradicción tantas críticas hacia la falta de ética ignorando lo más básico de un comportamiento ético: juzgando sin suficientes datos, actuando sin un mínimo de reflexión y alejado de la razón (¿qué diría Sócrates?). Por supuesto que no es ético plagiar, pero dudo de esa "ética" que empuja a cazar una frase en un trabajo, con el fin espurio de descabezar a su autor. Sospecho de la ética de los que ven "amiguismo" en la obtención de títulos sin pruebas sólidas que lo corroboren. No pueden llamarse éticos los comportamientos de quienes hacen juicios sumarísimos de otras personas (me da igual el partido al que pertenezcan) y además mostrar placer ante el mal ajeno…Son lamentables los daños causados a Casado, Cifuentes, Pontón o Sánchez si no hubiera suficientes pruebas que demuestren que hayan plagiado sus trabajos académicos. Pero, si las hubiere, allá el Derecho Penal y el Administrativo con ellos.

Lo positivo (si es que puede llamarse así) es que todo esto se olvidará, como cualquier otro divertimento. Pasará este episodio del control a los currículums de los políticos en cuanto los informadores den con otro divertimento que tape cuestiones más importantes, pero será irreparable el daño que se le está haciendo a la Universidad en general, donde dejará cicatrices. Son inaceptables las risitas del alumnado cuando se les habla del trabajo Fin de Máster. Insoportables las bromas que recibes cuando formas parte de un Tribunal de Máster o de Tesis Doctoral. Injustos los comentarios sobre la generalización de los plagios, cuando se analizan y dirigen los trabajos con la mayor pulcritud.

La Universidad actual, aunque sometida al mercado y a las inversiones, como institución sigue cumpliendo el papel de formar a la ciudadanía como medio de conseguir el bien público. No es esto lo que la Universidad merece por la ambición curricular de algunos políticos o por el ansia de alcanzar poder, gracias a la desgracia de otro.