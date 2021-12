Lea este artículo como si fuera una distopía. Como lo haría si llegó a posar sus ojos por sobre lo escrito por Bradbury en Farenheit 451, o por Orwel en 1984, o por Atwood en El cuento de la criada, o por Ishiguro en Nunca me abandones, o por Huxley en Un mundo feliz, o por Ray Loriga en Rendición, o por Maalouf en Nuestros inesperados hermanos, o por Juan Francisco Ferré en Revolución, o por tantos otros textos que hacen una representación ficticia de la sociedad futura. Léalo así.

Dejando a un lado a los imbéciles negacionistas, de los que no merece la pena hablar, imagínese que lo ocurrido con el virus que ha traído millones de muertos en el mundo y los que les seguirán, está provocado por algunas personas que no somos capaces de identificar, o ya se cuidan ellos de que así sea, y todo ha sido incitado de manera consciente sin que tengamos muy claro cuáles fueron los motivos que le llevaron a acabar con la especie humana.

Continuemos. Algunos dirán que eso es imposible, que jamás podría ocurrir la tal cosa. Que es demasiado cruel e incluso inadmisible. Y yo les diría que no. Que el bien y el mal caminan de la mano del ser humano y no hay barrera alguna a la capacidad y a la sed de exterminio de algunos. Pongamos unos ejemplos: ¿Alguien puede pensar a estas alturas que la aniquilación de millones de judíos, de homosexuales, de gitanos, de contrarios al régimen nazi, en las cámaras de gas de los campos de exterminio instalados por media Europa no fue cierta? Y, sin embargo, se hizo. ¿Alguien que los militares puedan utilizar armas nucleares, radiológicas, biológicas o químicas para acabar con la población? Pues, todos los ejércitos poseen dichos armamentos y, además, todos los servicios de emergencia del mundo desarrollado, esto es, sanitarios, bomberos, policías, guardias civiles u hospitales poseen trajes y tiendas de campaña NBQR para salvaguardarse de ataques de esas características. ¿Cómo es posible?, podría decir usted. Pues así es.

¿Quiénes se atreverían a decir que no es viable una mutación de algunos de los virus que andan por ahí rodando y el mismo llegara a ser inmune a vacuna o a tratamiento alguno? ¿Quiénes? Imagínese por tanto en esa diatriba. ¿Cuánto tardaría la especie humana en extinguirse desde que se diera esa circunstancia? Una generación, dos, ¿tres quizás?

En fin, jugando con fuego andamos. Esto es una distopía, ya lo dije; pero, cuídese en el devenir que siempre es incierto.