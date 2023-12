Mañana se celebra la Lotería de Navidad, el día más bizarro del año para los que miran con distancia desde el palco con su monóculo a esas almas con demasiados euros gastados en décimos y que viven con ilusión un sorteo con una probabilidad de ganar de 1 entre 100.000.

Pensarás que te quiero aguar la fiesta pero es que no hay por dónde cogerlo: vaya patrañas que nos cuelan para sacarnos el dinero, con película incluida en forma de anuncio navideño sensiblero para que compres ese decimito que te sacará de pobre por 20 euros, que te recuerdo que son 3.328 pesetas. Sé que este comentario ha hecho que me salieran diecisiete canas de golpe, pero soy de las que se la juegan.

Te voy a dar un argumento que te convencerá para que no te gastes tus euros en este circo: el 70% de los ganadores de algún sorteo de lotería terminan arruinados en un plazo de cinco años. Primero tienes que ser ese uno de los cien mil para que te toque y después formar parte de ese treinta por ciento que no cae en desgracia. A pesar de las cifras que te doy seguirás con ilusión el canto de los niños con cada bola que salga del bombo. Así somos: de ilusión se vive, la esperanza es lo último que se pierde, por larga que sea la noche amanecerá y el dinero no da la felicidad pero prefiero llorar mientras veo el atardecer desde la cubierta de mi yate.

La mayoría no estamos preparados para ganar tanto dinero de golpe ni contamos con las herramientas necesarias para que la situación no nos supere: la impulsividad, las malas decisiones y la ignorancia pueden hacer que esa alegría inicial se convierta en un dolor de cabeza insoportable. Te estoy leyendo el pensamiento, crees que a ti no te pasará, no naciste ayer y tu cuñado Antonio está ganando mucho dinero con las criptomonedas. Piensas que un bar puede ser un buen negocio, un Audi Q8 no vale tanto dinero, te tendrás que comprar un chalet y darle un buen regalo a tus amigos y familiares; celebrar una gran fiesta, hacer un maravilloso viaje, dejar de trabajar, pagarle la hipoteca a tu hija y a la vuelta de unos años comprobarás que no te queda un duro en la cuenta y no puedes mantener todo lo que tienes: cambiarle las gomas al Audi cuesta un riñón.

Aconsejan que si te toca no se lo cuentes a nadie así como que esperes unos días para no actuar con impulsividad. Debes buscar un gestor financiero y trazar un plan de futuro acorde con el premio ganado. También recomiendan que no se cambie radicalmente de estilo de vida y nada de estafar a Hacienda porque son más listos que tú, la mayoría de las veces.

El número que más sale ganador es el 5 y el que menos el 1. Los terminados en 22 y en 94 se han llevado muchos premios y el 0 se ha puesto de moda. Si frotas el décimo contra una calva de señor con bigote o contra la panza de una mujer embarazada de mellizos pelirrojos tienes el premio asegurado. Todo esto me lo acabo de inventar pero como de ilusiones se vive… Voy a comprar un décimo que no llevo ninguno. ¡Suerte!