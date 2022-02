¿Dimitirá alguien?

Comentaba la semana pasada la falta de visión y estrategia del PP, que llegué a titular como "política de parvulario" fundamentado entre otras cosas, en la posición adoptada respecto al debate sobre la "matizada", que no más, Reforma Laboral.

Pues bien, lo acontecido en el citado debate, me incita a reafirmarme en ese concepto. Para empezar, desde le primer momento del incidente por el voto erróneo del diputado Casero, comenzó a confundir el blanco de sus quejas, tratando de justificar lo que fue un error con una anomalía técnica, muy poco probable, además de evidenciar con la posterior presencialidad del citado diputado, cierto grado de irresponsabilidad, resulta incomprensible la ausencia, aún cuando sea legítima, reservada para situaciones muy excepcionales y que vistos los hechos queda claro no concurrían en el diputado protagonista, entre otros, del desaguisado.

Comentado esto, es notorio, el "trío parvulario": Casado, Egea, Gamarra no ha estado a la altura y ha tardado en apuntar a la verdadera diana responsable del lío que no es otra - ni es la primera vez - que la sumisión política de la que hace gala la señora Batet, Presidenta de la Cámara, pues tuvo en su mano y apoyada en el Reglamento, la solución a la torpeza del diputado que solicitaba el amparo presidencial, consciente de su error, cosa que no convenía a su Jefe. Y aquí es donde aparece lo grave - torpezas aparte - la Presidenta también erró al afirmar, tras no sumar bien, el decaimiento del Decreto - Ley, pero a ella sí le valió la corrección, ¿ley del embudo?

Ante esta situación, comienza o culmina el desastre institucional. La señora Batet, inicia su espectáculo interpretativo de normas, no derogadas y de autoritarismo impune, no diciendo la verdad respecto a la obligatoriedad de reunir a la Mesa para decidir sobre la petición del diputado "torpe" pero no menos que la Presidenta en su anuncio de derogación, con el agravante de repetición de actitud errónea como en el caso del diputado podemita, Rodríguez. Hasta el voto de los diputados de UPN, en principio, y el fracaso de doña Yolanda Díaz - de derogación nada - pierden protagonismo y convierten en ídolo, yo diría ungido por la baraka, al Presidente Sánchez y camufla la incapacidad gubernamental en este tema.

Por ahí van las erróneas estrategias del PP que deberían haber sido de inmediato, no tanto la petición de invalidez del voto sino la ausencia de defensa de los derechos de su diputado, función presidencial, y los incumplimientos y la falta de ajuste a la verdad de la señora Batet sobre la convocatoria de la Mesa, además de saber la maniobra dilatoria evidente de no hablar hasta tener el dictamen técnico de la Cámara. ¿Duda alguien de la orientación del mismo? En definitiva, el PP yerra por su posición inflexible en esta cuestión, pretender judicializar el incidente, buscar excusas técnicas y no apuntar de inicio a la auténtica diana. Por ello, insisto, la abstención era la postura inteligente. ¿Dimitirá alguien?, seguro que no.