Dile a tu madre que se ponga

No se qué viciosos mecanismos de mi memoria se ponen en juego para que las dos líneas del titular sea de lo poco que me acuerdo del intento del golpe de Estado que celebramos antes de ayer. Conforme fueron pasando los años, las lecturas más que las imágenes, sustituyeron lo que a mis 16 años, la razón no era capaz de concederme. Mi aita estaba en una reunión en el banco donde trabajaba y cuando se escucharon los primeros sonidos de esa noche infinita -ama ponía a Elena Francis y la sintonía todavía me es imposible de olvidar, pero esa tarde no había- me dijo que le llamara para avisarle. "Aita, que guardias civiles han entrado en el Congreso". Se lo tuve que repetir tres veces antes de que me dijera que ama tomase el relevo para ver si el guaje ese le había tomado el pelo. Era miedo lo que mis padres me transmitieron en esos minutos. Estoy seguro de que no lo pretendían, pero lo hicieron. Conforme pasaron las horas, ese miedo fue preocupación y después alivio, pero lo vivido en esos dos días, me curó para el resto de mi vida.

Siempre fui un escéptico con la Transición. Odio que se la equipare con lo que pasó en ciertos lugares de Madrid, como si en Bilbao estuviéramos todo el día de copas con Almodóvar o con Alaska. Culturalmente supuso un enorme paso adelante para vencer ese miedo que vi en mis padres aquellos días, pero había mucha mediocridad a su alrededor. Salvo a media docena de cosas si me apuran.

Por eso no entiendo a esos jóvenes cachorros que no vivieron ni una cosa ni otra, intentando recordar lo que ocurrió y cómo nos ha afectado a los que sí lo vivimos. Aleccionados -mal- por sus antecesores, no entienden el enorme tesoro que tienen entre las manos: son la primera generación de este país que nace sin miedo, libres. En lugar de aprovecharse de ello, ladran "rojos" o "fachas" con una facilidad que asusta. Otros enarbolan recuerdos de algo que no merece la pena recordar, desde la educación segregada, a la persecución a aquellas mujeres que muy a su pesar abortan, a quienes piensan que la memoria histórica debe recuperar y sacar de las cunetas a miles de personas que tienen el derecho a enterrar a los suyos, a huir de una religión que se encargó de dar lustre a cuanto sátrapa se lo pidiera, a escapar de unas tradiciones que jamás fueron las suyas o simplemente a pensar distinto. El pasado está para aprender de él, no para pedir que vuelva. Ya lo dice mi madre.