Diferencias

Es curioso comprobar una y otra vez, a lo largo de la Historia, cómo la avaricia, el oportunismo o las ansias de poder se encastillan en las entretelas de algunos hombres o mujeres, convirtiéndolos en seres irracionales más cercanos a la animalidad, dejando a un lado la bondad, el sentido común y el buen hacer que debieran presidir nuestros actos, y que se le suponen a seres dotados con la capacidad para pensar, para dialogar y para llegar a acuerdos que igualen a la humanidad en derechos sin importar su lugar de origen, el color de la piel, el idioma, la edad o el género.

Algunas personas saben que fui militar profesional e inspector de la policía en los albores de mi vida, que ya camina felizmente hacia la setentena. Pero, esas labores que otrora desarrollé, si para algo me sirvieron, fue para poder manifestarme hoy de forma clara y contundente en contra de cualquier conflicto bélico.

Toda guerra es un fracaso de la sociedad en su conjunto y siempre esconde entre bambalinas un cúmulo de intereses espurios -casi siempre económicos y atribuibles a un individuo o a un grupo de ellos- fuera de la razón, de la concordia y de los verdaderos argumentos que debieran hacer del ser humano una especie más avanzada que las que poseen las otras que nos rodean, al estar dotados, supuestamente, de inteligencia y de conocimiento. Pero, en cuanto nos descuidamos, algún sátrapa aquí o allá, en los más de ochenta conflictos existentes en el mundo en estos momentos, la actualidad nos vuelve a dar la sorpresa: nos llena de terror y de dolor. Nada hemos aprendido si para resolver los problemas, algunos nos llevan de nuevo a las cavernas, al ojo por ojo, y además lo aceptamos como inevitable.

Lo que Putin, no el pueblo ruso, lo que el dictador execrable y maldito Vladimir Putin, está haciendo con el pueblo ucraniano y de paso con su propio pueblo -al que muchos señalan, pienso que sin razón-, no tiene justificación alguna ni desde el punto de vista histórico -como alega-, ni desde la mirada del Derecho Internacional ni de cualquier otra consideración que le parezca oportuno sacarse de la manga a este trilero endiosado, a este César, que está aplicando a ciudadanos libres y por tanto sujetos de derecho, todo el horror que aprendió en las cloacas de la KGB, esa tenebrosa y oscura ciénaga, como suele ocurrir dicho sea el paso con la mayoría de los servicios de inteligencia. Entre Putin, Hitler y Stalin, no hay diferencias.