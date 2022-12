Diciembre lluvioso en toda la provincia

Hasta este mes de diciembre no ha llegado la esperada y necesaria lluvia. Está descargando sobre la provincia agua abundante, al menos para que empiece a notarse algo en el nivel de los embalses, aunque insuficiente para que acabemos con la sequía que amenaza gravemente a Huelva. Los regantes aprovechaban este viernes para mostrar el caudal del río Odiel, hermoso como hace años no se veía, y recordar que infraestructuras pendientes como la presa de Alcolea servirían para que este agua no se pierda en el océano sin ser recogida antes para su uso. También en El Portil se han visto imágenes que se repiten cada año sin remedio: la regresión del litoral con el paso sólo de un par de intensas borrascas. Esperemos que lo que vemos estos días sirva para adelantar soluciones de una vez. Y para que los pueblos serranos que siguen soportando restricciones en el consumo puedan despedir el año con normalidad. Ya les toca.