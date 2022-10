Hace muchísimos años que he escrito en esta columna sobre José Bacedoni. Por ello no me importa repetir lo que publicaba el 4 de agosto de 2010: Para todos, tantos como lo conocen y lo admiran, es Bacedoni. Para nosotros, los más íntimos, que también lo ensalzamos y queremos entrañablemente, es Pepe Bacedoni. Para todos, una inmensidad de onubenses, es José Bacedoni Bravo, cuyos dibujos han causado siempre el beneplácito de todos y que ahora, además, tenemos la suerte de verlos publicados a diario en nuestro periódico. Semanalmente junto a la inspirada glosa de Antonio José Martínez Navarro, fácilmente estimulada por tan bellas expresiones artísticas sobre tantos y tantos rincones, lugares y paisajes de Huelva y su provincia. Hace poco más de dos años yo dedicaba esta columna a la aparición del primer tomo de Dibujos de Huelva, citas y pensamientos" y al de "Huelva en mi pluma. Obviamente el elogio era sinceramente merecido por cuanto Pepe Bacedoni ha contribuido a expresar en su fructífera obra la notable perspectiva urbana, paisajística, evocadora y recordada, cuando se trata de estampas de otro tiempo, que a todos nos han cautivado por la exactitud de su referencia artística, por la minuciosidad de su trazo, por la perfección de sus rasgos indelebles.

Han pasado catorce años y Bacedoni ya no publica aquí y Antonio José Navarro, cronista de Huelva y de su historia nos dejó huérfanos de sus valiosas glosas onubenses. Bacedoni sigue, también lo escribí, incansable, inasequible a los años y el paso del tiempo y nos vuelve a deleitar con un volumen que es todo un espléndido compendio de su obra prodigiosa, de sus dibujos inigualables, de su estilo inconfundible, de sus privilegiados trazos que, por pequeños que sean, engrandecen un estilo único y fascinante. Dibujos de Huelva y Provincia, Tomo II, es un libro hermoso que debieran tener todos los onubenses de corazón. En este brillantísimo trabajo, como en tantos otros, y como escribe en el prólogo José Luis García-Palacios Álvarez, Presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, entidad que ha propiciado la edición: "Su plumilla recorre magistralmente elementos cotidianos, lugares de culto, ubicaciones sociales y familiares, alegatos industriales y elementos naturales que han podido definir el carácter del onubense a lo largo de algunos siglos."

Con su personalísima y singular estética contemplamos a través de estas páginas toda la entrañable perspectiva de Huelva, capital y provincia, más diseños diversos de su dilatado e interminable trabajo, realizado siempre con admirable constancia y venerable dedicación y expuesto con la sinceridad y humildad que le caracterizan. Lo escribía Alberto Casas en el prólogo de Pensamientos, otro de los libros de Bacedoni: "su sencillez y modestia desde las que podemos analizar y comprender mejor la visión mística, artística y social…" de su espléndida ejecutoria.