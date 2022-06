Díaz: ¡que viene el coco franquista!

Lo mejor del mitin de Yolanda Díaz y Errejón no fue el aire vintage que le dieron los asistentes coreando "¡El pueblo unido jamás será vencido!", "¡España, mañana, será republicana!", "¡Viva la lucha del pueblo saharaui!"; "¡Viva la lucha de la clase obrera!" o "¡Viva el Sahara libre!" en un retorno al pasado que, además de ignorar el paso del tiempo, ignoraba también que en el mitin intervenía la vicepresidenta segunda y ministra del Gobierno que se ha rendido a las exigencias de Marruecos dejando a los saharauis colgados de la brocha.

Tampoco fue la intervención de la número uno de Por Andalucía en Sevilla aludiendo a Macarena Olona como representante de "las andaluzas en blanco y negro y con peinetas". Fastidiosa matraca esta de desacreditar el blanco y negro, tan hermoso y creativo, y tópico fastidioso el de aplicarlo a la dictadura. Mire usted, el pasado nunca fue en blanco y negro: no confunda las fotografías y los noticiarios con la realidad; en blanco y negro se filmaban todas las películas, ya fuera Morena Clara o El acorazado Potemkin; no cargue contra las peinetas que, de las de Imperio Argentina a las de Martirio, ningún mal hacen y nada político representan; y no le haga el juego a Olona confundiendo su disfraz de andaluza con nuestras realidades.

Lo mejor fueron estas palabras de Yolanda Díaz: "Os pido hoy aquí, en nombre de los represaliados franquistas, de nuestra gente, de la gente que ha conocido las cárceles franquistas, que ejerzamos un voto clave". Pedir el voto en 2022 en nombre de las víctimas de un régimen extinguido hace 47 años si tomamos como referencia la muerte de Franco, hace 46 si tomamos como referencia la autodisolución de las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976, hace 45 si tomamos como referencia las elecciones del 15 de junio de 1977, hace 44 si tomamos como referencia la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978 o hace 43 si tomamos como referencia las primeras elecciones constitucionales el 1 de marzo de 1979, es un anacronismo que demuestra la desesperada necesidad de sacar de paseo la momia de Franco para identificar, no solo a Vox (¡qué bien les ha venido este vociferante esperpento populista!), sino sobre todo al PP y la derecha democrática toda con el franquismo como una pervivencia de la dictadura, como si la derecha fuera, por su propia naturaleza, fascista.