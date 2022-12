Hoy, , 2 de diciembre del 2022, se celebra por primera vez el Día Mundial del Futuro. Es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos, garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Constituye una oportunidad propicia para reflexionar sobre las oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contemplan la inteligencia artificial, la reducción del cambio climático, ciberseguridad, tecnología y la biología sintética. La UNESCO decidió crear recientemente este día en el marco de su 41° Conferencia General. Lo más curioso es que para esto, se ha creado incluso una Asociación de Futuristas Profesionales. Se trata de una comunidad global, fundada este 2022 y conformada por profesionales futuristas, dedicada a promover la prospectiva estratégica y los estudios de futuro para empresas, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. En la actualidad la componen nada más y nada menos que 400 miembros de 40 países. Ofrecen programas de desarrollo profesional y reconocimiento a la excelencia en trabajos futuros. Siempre he pensado que para construir el futuro hay que centrarse primero en el presente, pero también es cierto que no podemos perder de vista a las generaciones venideras, sobre todo, en una sociedad basada en la inmediatez y en la que, la mayoría, estamos demasiado ocupados mirando hacia adentro, en vez de preocuparnos por lo que vendrá. Al hilo de esta efeméride y aprovechando que estrenamos mes, he seguido buscando sobre el futuro. Algo que a mí en concreto me aterra y que, desde no hace mucho, se ha convertido en mi principal enemigo. "El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad", he encontrado que decía Victor Hugo. "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños", escribía Eleanor Roosevelt". "Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida", Woody Allen. "Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado". Friedrich Nietzsche. Y pensando y pensando… me doy cuenta de que quizá temamos al futuro porque lo vemos como la esperanza, la solución o el caos. Puede ser que perderle el miedo sea la mejor forma de mirarlo y sobrellevarlo. Sobre todo, cuando van pasando, cada vez más rápido, los años. Esta mañana, cuando me levanté, la frase del día decía: "La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy", de Séneca. Quizá ese sea el problema. Probablemente el secreto esté en VIVIR sin esperar un mañana, como la mejor fórmula para construir el futuro al que siempre hemos querido ir.